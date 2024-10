【楽天ブックス:PS5用カバー/DualSense “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション】10月30日 予約開始

楽天ブックスは、「モンスターハンターワイルズ」特別デザインのプレイステーション 5用アクセサリーの予約受付を本日10月30日より開始した。

取り扱いが開始となったのは「DualSense ワイヤレスコントローラー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」および「PS5用カバー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」の2商品。本稿執筆時点で「PS5用カバー」は既に売り切れているが、「DualSense」はまだ購入できる状態となっている。

(C)CAPCOM

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.