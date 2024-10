【Amazon:PS5用カバー/DualSense “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション】10月30日 予約開始

Amazonは、ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ」特別デザインのプレイステーション 5用アクセサリーの予約受付を本日10月30日より開始した。

予約開始となった商品は「DualSense ワイヤレスコントローラー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」と「PlayStation 5用カバー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」の2商品。本稿執筆時点で、発売日となる2025年2月28日に到着予定で、12月28日以降はキャンセル不可となっている。

(C)CAPCOM

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.