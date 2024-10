【PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】2025年2月28日 発売予定価格:9,980円【DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】2025年2月28日 発売予定価格:12,480円

ビックカメラは、「PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」および「DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」の予約受付を10月30日より開始した。発売は2025年2月28日を予定し、価格はPS5用カバーが9,980円、DualSense ワイヤレスコントローラーが12,480円。

本商品は、カプコンのハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」発売に合わせて登場する限定モデルのPS5用カバーとDualSense ワイヤレスコントローラー。ビックカメラでは1人1台限りの購入制限が実施されている。

□ビックカメラ「PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」のページ

□ビックカメラ「DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」のページ

PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション

DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション

(C)CAPCOM

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.