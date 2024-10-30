「モンハンワイルズ」デザインのDualSense ワイヤレスコントローラーとPS5用カバーがビックカメラにて予約開始！
【PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】
2025年2月28日 発売予定
価格：9,980円
【DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】
2025年2月28日 発売予定
価格：12,480円
□ビックカメラ「PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」のページ
(C)CAPCOM
2025年2月28日 発売予定
価格：9,980円
【DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】
2025年2月28日 発売予定
価格：12,480円
ビックカメラは、「PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」および「DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」の予約受付を10月30日より開始した。発売は2025年2月28日を予定し、価格はPS5用カバーが9,980円、DualSense ワイヤレスコントローラーが12,480円。
本商品は、カプコンのハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」発売に合わせて登場する限定モデルのPS5用カバーとDualSense ワイヤレスコントローラー。ビックカメラでは1人1台限りの購入制限が実施されている。
□ビックカメラ「PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」のページ
□ビックカメラ「DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」のページ
PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション
DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション
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