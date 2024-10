ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年10月25日より順次投入される、「ヴェノム スーパーギガザッカドームクッション」を紹介します!

セガプライズ MARVEL「ヴェノム スーパーギガザッカドームクッション」

投入時期:2024年10月25日より順次

サイズ:全長約46×46×27cm

種類:全1種(ヴェノム)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに「MARVEL」キャラクター「ヴェノム」の大きなドームクッションが初登場。

大きな口から長い舌を出した「ヴェノム」らしい姿がデザインされています!

口からちらりとのぞくシャープな歯や特徴的な目もしっかり再現。

全長約46センチのビッグサイズに仕上げられた、存在感抜群のクッションです☆

「MARVEL」の大人気ヴィラン「ヴェノム」をデザインした迫力満点のドーム型クッション!

「ヴェノム スーパーギガザッカドームクッション」は、全国のゲームセンターなどにて、2024年10月25日より順次投入予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長い舌もしっかり再現!セガプライズ MARVEL「ヴェノム スーパーギガザッカドームクッション」 appeared first on Dtimes.