タレント・薬丸裕英(58)の長女・玲美(28)が次女が出演したミュージカルを観劇し、家族ショットを披露した。

【映像】父・薬丸裕英と母・石川秀美さんの2ショット

父親の薬丸裕英と元歌手の母親・石川秀美さんは1990年に結婚。玲美は5人兄弟の長女になる。次女は6月に16歳になり、玲美はInstagramで「アメリカでは16歳のお誕生日は盛大にお祝いします」「多才な妹の未来が楽しみです!ステキな1年になりますように」と、祝福していた。

玲美は29日に更新したストーリーズで「妹が初めてメインキャストで出演となったミュージカルを家族で見に行ってきました!」とコメントし家族ショットを公開。「I’m so proud of you baby girl あなたのことをとても誇りに思うよ。ベイビーガール」「ダンスも歌も上手で驚きました」と感想をつづっている。(『ABEMA NEWS』より)