¾®Àî¹Ò´ð¤¬£²¥´¡¼¥ë¡ÖÉáÃÊ¤ÏÎäÀÅ¤Ê¾®Àî¤¬Æ±Î½¤ò¼¸ÀÕ¡×¿û¸¶Í³Àª¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥¢
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥«¥Ã¥×£±²óÀï¡Ê£²£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤Ç£Î£Å£Ã¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¾®Àî¹Ò´ð¡Ê£²£·¡Ë¤¬£´¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥º¥¦¥©¥ìÀï¤Ç£²¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡£±¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£´£´Ê¬¤Ë¾®Àî¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¡¢±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¡£±äÄ¹Á°È¾¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Æ£×±ö³·òÅÍ¡Ê£±£¹¡Ë¤¬¡¢·Ä±þÂç¤«¤é°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢±äÄ¹¸åÈ¾£±£¶Ê¬¤ËºÆ¤Ó¾®Àî¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡££Í£Æº´Ìî¹ÒÂç¡Ê£²£±¡Ë¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£Ï£Ò£Ú£Á£Î£Å£Ã¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬´¶Æ°¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¾å¤Ç¡ÖÁ°È¾¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¼å¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®Àî¤È¥Ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥¤¤Î¸ýÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£¸å¤í¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÆüËÜ¿Í£Æ£×¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ï¤É¤³¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤ë¤«¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÉáÃÊ¤ÏÎäÀÅ¤Ê¾®Àî¤¬¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò¼¸ÀÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Î¡ÖÌÔ¥²¥¡×¤Ë¥¤¥ì¥Ö¥ó¤âÊ³µ¯¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Î£Ï£Ó¡×¤Ï¡Ö±ö³¤ÈÆ±Ë¦¤Î¾®Àî¤¬¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È³èÌö¤òÅÁ¤¨¡¢Æ±¡Ö£Ä£Å¡¡£Ô£Å£Ì£Å£Ç£Ò£Á£Á£Æ¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎµÕÅ¾·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ³Æ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×£´²óÀï¤Ç¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¿û¸¶Í³Àª¡Ê£²£´¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥¢¤ò¸«¤»¤¿¡££Í£ÆÀ¥¸Å¼ù¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥¯Àï¡££²¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£´£°Ê¬¤ËÁê¼êÁª¼ê¤È£Ç£Ë¤¬¸òºø¤·¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤ëÀ£Á°¤Ë¿û¸¶¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¼ºÅÀ¤òÁË»ß¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È£´£³Ê¬¤ËÌ£Êý¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¥«¥Ã¥×£²²óÀï¤Ç¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î£Ä£Æ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡Ê£²£°¡Ë¤Ï£Í£Æ²£ÅÄÂçÍ´¡Ê£²£´¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë£²Éô¥«¥¤¥¶¡¼¥¹¥é¥¦¥Æ¥ë¥óÀï¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢£²¡½£±¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£