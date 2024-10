10月29日発表

ソニー・インタラクティブエンタテインメント スタジオ(SIE)はSIE.Blogにおいて、SIE スタジオビジネスグループ CEOのハーマン・ハルスト氏がFirewalk Studioと、Neon Koiの2つの開発スタジオの閉鎖を決断したことを発表した。

・PlayStation Studiosに関するお知らせ

Firewalk Studioはプレイステーション 5/PC用ヒーローシューター「CONCORD」を開発したスタジオ。「CONCORD」は8月24日にリリースしたもののオンライン部分は2週間足らずで休止となりオフラインのみのゲームとなった。

Neon Koiはドイツのモバイルゲームメーカー。作品を発表することなくスタジオの閉鎖となった。

