Ãæ¾®´ë¶È¤ÎM&AÃç²ð:¥¤¥ó¥Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢´°Á´À®¸ùÊó½·À©&¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÆ³Æþ
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥°¥ë¡¼¥×¡Ê192A¡¢Åì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹¡£°Ê²¼¡¢¥¤¥ó¥Æ¡Ë¤Ë¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÏÃ±½ã¤ÊÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡£¾å¾ìÆü¤¬º£Ç¯¡Ê20¡Ë24Ç¯6·î18Æü¡£»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¾¼ÏÂ24Ç¯6·î18Æü¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÃæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎM&AÃç²ð:¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¹¥¼ý±×¤ÎÇØ·Ê
¡¡¤¤¤Þ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇM&A¤ÎÃç²ð´ë¶È¤¬ÃíÌÜ¡Ê¿Íµ¤¡Ë¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¤¬¤½¤ó¤Ê1¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¸ø³«¸øÊç²Á³Ê¡×¤ËÂÐ¤·¡Ö¸ø³«½éÃÍ¡×¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÐªÎ¥¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡¢¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯Íè¤Ë¸ø³«¤·¤¿M&AÃç²ð´ë¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÄ´¤Ù¡¢¸ø³«¡Ê½éÃÍ¡Ë¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯12·î¾å¾ì¤ÎÌ¾ÆîM&A¡Ê7076¡Ë¤Ï¸ø³«¸øÊç²Á³Ê¤ËÂÐ¤·½éÃÍ¤Ï45.0¡ó¹â¤¤¿å½à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£22Ç¯6·î¤ÎM&AÁí¸¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê9552¡Ë¤Ï88.7¡ó¾åÃÍ¤Ç´ó¤êÉÕ¤¤¤¿¡£ºò23Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óM&A¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê9236¡Ë¤Ï67.9¡ó¹âÃÍ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸ø³«¸øÊç²Á³Ê3960±ß¤ËÂÐ¤·½éÃÍ¤Ï5940±ß¡£50¡ó¹â¤¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»ä¤Ï¥¤¥ó¥Æ¤Î¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡Ö192A¡×¡¢¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£Á´¤¯¤ÎÊÙ¶¯ÉÔÂ¡£º£Ç¯1·î¤«¤é¤Î¿·µ¬¾å¾ì´ë¶È¤Î¥³¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö±ÑÊ¸»ú¡×¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£IPO´ë¶È¤¬Áý¤¨Â³¤±¤¿·ë²Ì¤À¤í¤¦¡£¡Ö±ÑÊ¸»úÆþ¤ê¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¸½¾õ¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¤ÎºÇ½é¤Î2Ê¸»ú¤Ï¡Ö¶È¼ï¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö45:°åÌôÉÊ¡×¡Ö65:ÅÅµ¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¤Ë¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤¬ÌÃÊÁ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ç¡Ö65¤Ç»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ÅÅµ¡³ô¡×¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯³ô¼°´ØÏ¢À©ÅÙ¡©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉÔÊÙ¶¯¤òÃª¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¦¡¦¡¦¡Ë¡£
¡¡¼¤Íè¡¢¥¤¥ó¥Æ¤Î³ô²Á¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÆâ¾ð¤òÇÁ¤¹þ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö´°Á´À®¸ùÊó½·À©¡×¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¡ÖÀ®¸ùÊó½·¡×¤òëð¤¦Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤â¤¢¤ë¡£¤¬¸½¼Â¤Ï¡ÖÃå¼ê¶â¡×¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥Ê¡¼¥Õ¥£¡Ê·î³ÛÊó½·¡Ë¡×¡ÖÃæ´Ö¶â¡Ê´Ø¤ï¤ë2¼Ò¤Î´Ö¤ÇµÛ¼ý¹çÊ»¤¬¹ç°Õ¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÆÀ¤ëÊó½·¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¤Ç¤Ï¡ÖÇäÇã¶â³Û¤¬3²¯±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤ÎÀ®¸ùÊó½·¤ÎºÇÄã³Û¤Ï1500Ëü±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇÊÌ¡Ë¡×¡Ö5²¯±ß°Ê²¼ÇäÇã¶â³Û¤Î5¡ó¡×¡Ö5²¯±ßÄ¶¡Á10²¯±ß°Ê²¼¡¢4¡ó¡×¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡Ö100²¯±ßÄ¶¤ÎÉôÊ¬¡¢1¡ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢´°Á´À®¸ùÊó½·À©¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀ©¡×¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£M&A¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢Çä¤ê¼ê¡¦Çã¤¤¼ê¤ÎÁÐÊý¤ÎÁÐÊý¤ÎÂ¦¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤«¤ÄÀ®½¢¤Î¶Ç¤Ë¤ÏÇäÇã¶â³Û¤Ë±þ¤¸¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¾ìÄ¾¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2024Ç¯5·î´ü¤Ï¡Ö72.6¡óÁý¼ý¡¢312.9¡ó¤Î±Ä¶ÈÁý±×¡×¡£¤½¤·¤Æº£5·î´ü¤â¡Ö31.9¡óÁý¼ý¡Ê28²¯9700Ëü±ß¡Ë¡¢20.3¡ó±Ä¶ÈÁý±×¡Ê11²¯8300Ëü±ß¡Ë¡×·×²è¡£
¡¡»þ²Á¤Ï3000±ßÂæÁ°È¾¡£3·î5Æü¤Î4665±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¸å¡¢8·î5Æü¤Î1280±ß¤Þ¤ÇÀ°Íý¡©¤µ¤ìÌá¤·¶ÉÌÌ¡£¤¿¤À¡ÖÃÏÁê¾ìÆþ¤ê¡×¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÖÁê¾ì¤ËÊ¹¤¯¡×°Ê³°¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦