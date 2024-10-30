【週刊少年サンデー 49号】
10月30日 発売
価格：360円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 49号」を本日10月30日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙&グラビアには、AbemaTV「オオカミくん～」シリーズに出演する現役女子高生の堀口真帆さんが登場。巻頭カラーには、コノシマルカ氏による新感覚のオカルト青春劇「写らナイんです」が掲載される。

　他にも、能楽師たちの生き様を描く壱原ちぐさ氏の「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太郎の咲き方ー」や、高校生4人の非日常が紡がれる「ストランド」（原作：NUMBER8氏/作画：益子リョウヘイ氏）も掲載される。

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