【週刊少年サンデー 49号】10月30日 発売価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 49号」を本日10月30日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙&グラビアには、AbemaTV「オオカミくん~」シリーズに出演する現役女子高生の堀口真帆さんが登場。巻頭カラーには、コノシマルカ氏による新感覚のオカルト青春劇「写らナイんです」が掲載される。

他にも、能楽師たちの生き様を描く壱原ちぐさ氏の「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太郎の咲き方ー」や、高校生4人の非日常が紡がれる「ストランド」(原作:NUMBER8氏/作画:益子リョウヘイ氏)も掲載される。

