「週刊少年サンデー 49号」本日発売！ 表紙&グラビアには堀口真帆さんが登場
【週刊少年サンデー 49号】
10月30日 発売
価格：360円
10月30日 発売
価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 49号」を本日10月30日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙&グラビアには、AbemaTV「オオカミくん～」シリーズに出演する現役女子高生の堀口真帆さんが登場。巻頭カラーには、コノシマルカ氏による新感覚のオカルト青春劇「写らナイんです」が掲載される。
他にも、能楽師たちの生き様を描く壱原ちぐさ氏の「シテの花 ー能楽師・葉賀琥太郎の咲き方ー」や、高校生4人の非日常が紡がれる「ストランド」（原作：NUMBER8氏/作画：益子リョウヘイ氏）も掲載される。
少年サンデー49号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) October 29, 2024
・表紙&グラビア初登場![#堀口真帆 ]ちゃん!
・人気&重版御礼!巻頭カラー![#写らナイんです]
・新連載第3話!大増ページ![#シテの花 ー能楽師・葉賀琥太郎の咲き方ー]
・話題の”非”電撃的青春群像劇![#ストランド]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/9gPFHGv41E
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