¾ã³²¼Ô¤Ø¤Î¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ÎµÁÌ³²½¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«
2024Ç¯4·î¡¢¡Ö¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¡×¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ÎÄó¶¡¤¬Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤âµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§pearlinheart¡¿PIXTA¡Ë
¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÌÙ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÅö»ö¼Ô¤«¤é¤ÎÌÜÀþ¤Ç¼«¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¡¢À½ÉÊ¤ä»ÜÀß¤ÎÀß·×¤Ë²þÎÉ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¥ß¥é¥¤¥í¤Ç¤¢¤ë¡£2010Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿³ÀÆâ½ÓºÈ»á¤â¡¢¹ü¤¬¼å¤¯ÀÞ¤ì¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢³ÀÆâ»á¤Î¿·Ãø¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥é¥¤¥í¤Î15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Ð¥ê¥¢¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î·Ð±Ä¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤Î¤¦¤¨¡¢2024Ç¯4·î¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤¿¡Ö¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ë¡ÅªµÁÌ³¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ã³²¼ÔÂÐ±þ
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤É¤³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥é¥ó¥Á¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤¿°û¿©Å¹¤Ë¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë½÷À¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡×
¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÅ¹Æâ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¹°÷¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅöÅ¹¤Ï¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÌÏ©¤Ï¹¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î´Ö³Ö¤â½½Ê¬¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤¤¤¹¤òÆ°¤«¤»¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡×
¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Ï»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÅ¹¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ï¤³¤Î10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ã±¤ËÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢Á°½Ò¤ÎÎã¤ÏË¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¡×¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ÎÄó¶¡¤¬Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤âµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÌ±¤¬¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áê¸ß¤Ë¿Í³Ê¤È¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¾ã³²¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ëº¹ÊÌ¤Î²ò¾Ã¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2013Ç¯6·î¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ë³ÀÆâ½ÓºÈ¡Ø¥Ð¥ê¥¢¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î·Ð±Ä¡Ùp.21
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡º¹ÊÌÅª¼è¤ê°·¤¤¤Î¶Ø»ß¤È¡¢¢¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ÎÉÔÄó¶¡¤Î¶Ø»ß¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¤¬Ë¡ÅªµÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¢¤ÏÅØÎÏµÁÌ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬2021Ç¯5·î¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢º¹ÊÌÅª¼è¤ê°·¤¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ÎÉÔÄó¶¡¤âË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢2024Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ã³²¼Ô¤«¤é²¿¤é¤«¤ÎÇÛÎ¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï²á½Å¤ÊÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½÷À¤¬ÆþÅ¹¤·¤¿¤È¤¡¢½½Ê¬¤Ë¶õÀÊ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð4¿Í¤¬¤±¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò1¿Í¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¤ÎµÒ¤äÅ¹°÷¤ÎÆ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ã³²¼Ô¤«¤éÀÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Å¹¤Ï¡¢²á½Å¤ÊÉéÃ´¤Ê¤·¤Ë¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Å¹Â¦¤Ë°°Õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÅ¹¤¬Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÌäÂê¤Ï¡Ö²á½Å¤ÊÉéÃ´¡×¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾¯¤·Ê£»¨¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¡¢Áí¹çÅª¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»öÌ³¤ä»ö¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÎÄøÅÙ¡Ê»öÌ³¡¦»ö¶È¤ÎÌÜÅª¡¦ÆâÍÆ¡¦µ¡Ç½¤òÂ»¤Ê¤¦¤«ÈÝ¤«¡Ë
¡ü¼Â¸½²ÄÇ½À¤ÎÄøÅÙ¡ÊÊªÍýÅª¡¦µ»½ÑÅªÀ©Ìó¡¢¿ÍÅª¡¦ÂÎÀ©¾å¤ÎÀ©Ìó¡Ë
¡üÈñÍÑ¡¦ÉéÃ´¤ÎÄøÅÙ
¡ü»öÌ³¡¦»ö¶Èµ¬ÌÏ
¡üºâÀ¯¡¦ºâÌ³¾õ¶·
ËÜÅö¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ö¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×
Ë¡²þÀµ¤òµ¡¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤«¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢»ä¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÀßÅª¤ËÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤³¤Á¤é¤Î»ö¾ð¤âÅÁ¤¨¡¢ÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÇÛÎ¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤ÎÍ×Ë¾¤Ë100¡ó±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂåÂØ°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹ë²Ú¤ÊÍ¼¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤¬Çä¤ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í¼¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«½ÉÇñµÒ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼¡Âè¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ò¼º¤¤¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¿©»öÃæ¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éô²°¿©¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¥Û¥Æ¥ë¤ËÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¿ßË¼¤Ï¥Ð¥¤¥¥ó¥°¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ê°ìÇÕ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤Ï»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥¤¥¥ó¥°¿©¤ÎÉô²°¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¤¥¥ó¥°²ñ¾ì¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÎÁÍý¤ÎÆ°²è¤òÁ÷¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤ÎÁÍý¤ò»®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥ï¥´¥ó¤ÇÉô²°¤Ë±¿¤Ö¡£²¿ÅÙ¤«±ýÉü¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤À¤¤¤ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤Î¹¹Ô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¨¡¨¡¤³¤ó¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤Ï¥ï¥´¥ó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿Í°÷¤âÄÉ²Ã¤ÎÈñÍÑ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤Ê¤é¤Ð¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÂç¤¬¤«¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¡¢¿È¹½¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢²þÀµ¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¤Î»Ü¹Ô¤ËºÝ¤·¡¢»ä¤¬ÀÚ¤Ë´ê¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àè¿Ê¹ñ¤Ç¹â¤Þ¤ëË¡Åª¥ê¥¹¥¯
²áÅÙ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¤·¤¯È÷¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¯¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¡¢2¤Ä¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü2019Ç¯¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥è¥ó¥»¤µ¤ó¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥¦¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÄóÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Öbeyonce.com¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²èÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢²èÁü¤Î¾ðÊó¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÂåÂØ¥Æ¥¥¹¥È¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÉ¤ß¾å¤²µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿Í¸¢ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ü2011Ç¯¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯Èó±ÄÍø¤ÎË¡Î§»öÌ³½êDRA¡ÊDisability Rights Advocates¡Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ë2¥«½ê¤Î±Ç²è´Û¤òÄóÁÊ¤·¤¿¡£Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊóÊÝ¾ã¼êÃÊ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤Ë¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤òÉÕ¤±¤Æ»úËë¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥±¡¼¥¹¤â¼Ò²ñÅª¤ÊÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢À¤³¦½é¤Î¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ¶Ø»ßË¡¤È¤·¤Æ1990Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ®Î©¤·¤¿ADA¡Ê¾ã³²¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¿ÍË¡¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎË¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¾ã³²¼ÔÂÐ±þ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Öbeyonce.com¡×¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è´Û¤Ë¤ª¤±¤ëÄ°³ÐÊä½õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¸þ¤±¤ÎÂÐ±þ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾å±Ç¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ç²è¤Ë²»À¼¥¬¥¤¥É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï»ä¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Ë¤¢¤ë¥·¥Í¥Þ¡¦¥Á¥å¥×¥¡¦¥¿¥Ð¥¿¡¢¤¿¤À1¥«½ê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Í×°ø¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ÎÄó¶¡¤¬ÅØÎÏµÁÌ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤ËÍ×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÏÁÊ¾Ù¤Î¶¼°Ò¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÛ¸î»Î¿ô¤Ï132Ëü¿Í¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¹ñÌ±¿ô¤Ï251¿Í¡£ÆüËÜ¤ÎÊÛ¸î»Î1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¹ñÌ±¿ô¤Ï¤ª¤è¤½2850¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã·×»»¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï1¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÜ¶á¤¤»ö°Æ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÁÊ¾Ù·ï¿ô¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ã³²¼ÔÂÐ±þ¤Ë´ë¶È¤ÎÂç¾®¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤
¾õ¶·¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëADA´ØÏ¢¤ÎÁÊ¾Ù·ï¿ô¤Ï¡¢2013Ç¯¤«¤é¤Î8Ç¯´Ö¤Ç3.2ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©ÅÙ¤ä¥ë¡¼¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¡¤¤¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä¾ðÊó³«¼¨¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¡¢ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ì¤¾å¾ì¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤À¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Âç´ë¶È¤Ï¶áÇ¯¡¢¼è°úÀè¤Î¿Í¸¢¿¯³²¥ê¥¹¥¯¤Ë¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¾®¡¦ÎíºÙ´ë¶È¤ÎÀ½ÉÊ¤âEC¥µ¥¤¥È¤ò²ð¤·¤Æ¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌäÂê¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì¤¾å¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾ã³²¼Ô¤Ø¤Îº¹ÊÌ²ò¾Ã¤ò¤á¤°¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë²þÀµ¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¤Î»Ü¹Ô¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢°ìµ¤¤ËË¡Åª¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¸¢ÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¶ì¤·¤¤Î©¾ì¤Ë
¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÃû¤·¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤¬¡¢²ñ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤¤¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆþÅ¹¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢ËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë½üÌ¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½¤Ç°Ö¼ÕÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯2021Ç¯¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÍøÍÑ¤òµñÈÝ¤·¤¿¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¸ø¼°¤Ë¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ã³²¼ÔÂÐ±þ¤ò¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë»þÂå¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¤·¡¢SDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬´±Ì±µó¤²¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¿Í¸¢ÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ï¶ì¤·¤¤Î©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤ä´Ä¶Èï³²¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ëÅê»ñ²È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ¤ò¸«Æ¨¤¹¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢Ë¡Îá¤ò½å¼é¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ë¥ë¡¼¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼Ò²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê³ÀÆâ ½ÓºÈ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤¥íÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë