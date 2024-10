おいしくて、かわいい！ 10/29「ちいかわベーカリー」がついにオープン（東京・明治神宮前）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。2024年10月29日(火)オープンの「ちいかわベーカリー」がかわいすぎる!

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

「ちいかわベーカリー」(東京・明治神宮前)

©nagano / chiikawa committee

2024年10月29日、東急プラザ表参道「オモカド」3階に「ちいかわベーカリー」がグランドオープンしました。

思わず全品買いしてしまいそうなほどかわいさ全開!

イラストレーターのナガノ氏が手掛ける大人気作品「ちいかわ」の世界には、魅力的な食べ物が登場することが多く、おいしいもの好きの皆さんの中にもファンだという方が多いのでは? 店内には、そんなちいかわ&おいしいもの好きが歓喜するようなパンがずらりと並びます。

写真左から、キャラメルクリーム入りの「うさぎパン」、かのこ豆とくるみが入った「ちいかわ豆食パン」チョコレートクリーム入りの「ハチワレパン」各540円

「ちいかわベーカリー」のパンの魅力は、見た目のかわいさだけではありません。2026年にフランス・ユーロパンで開催されるパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として本大会に挑む、合同会社HIJライブラリ代表でベーカリー2店舗のオーナーシェフを務める澤田淳一氏指導のもと作り上げられている本格派なのです。

「おいしく食べろっ!」という台詞が聞こえてきそうな「モモンガソフトフランス」540円にはカスタードクリームをサンド

店内で購入できるパンの種類は、カスタードクリーム入りの「ちいかわパン」、チョコレートクリーム入りの「ハチワレパン」、キャラメルクリーム入りの「うさぎパン」の3種をそろえたフェイスパン、それぞれのキャラクターのクッキーとクリームをサンドしたソフトフランスシリーズ、ずっしりと栗あんが入った「くりまんじゅうパン」などスイーツ系パンがずらり。

ほんのりはちみつ風味とアーモンドプラリネの食感のハーモニーを楽しめる「カブトムシワッフル」450円

そのほか、牛肉コロッケとチェダーチーズをサンドした「ちいかわコロッケバーガー」や、作中にも登場する「郎」で提供されるラーメンをイメージした「郎パン」などの食事系パンもあります。

シーサー推しなら絶対欲しい「郎パン」2,200 円

お店の場所は代々木公園からも徒歩圏内なので、晴れた日にはちいかわのパンを食べながらピクニックを楽しむのもサイコーです!

なお「ちいかわベーカリー」への入場は事前予約制となっており、現在は2024年11月30日までの予約分が完売となっています。12月1日以降のスケジュールは公式サイトにてアナウンス予定のため、こまめにチェックしておきたいですね。

▼「ちいかわベーカリー」公式サイト

https://chiikawabakery.jp

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ちいかわベーカリー住所 : 東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道「オモカド」 3FTEL : 不明の為情報お待ちしております

