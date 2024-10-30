２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．２１ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７８１．１ドル（＋２５．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４２６．９セント（＋４３．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７０．５０セント（＋１１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１３．７５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６５．２５セント（－８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７８．３３（＋０．６２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．２１ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７８１．１ドル（＋２５．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４２６．９セント（＋４３．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７０．５０セント（＋１１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１３．７５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９６５．２５セント（－８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２７８．３３（＋０．６２）
出所：MINKABU PRESS