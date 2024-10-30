・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６７．２１ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７８１．１ドル（＋２５．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３４２６．９セント（＋４３．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７０．５０セント（＋１１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１３．７５セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９６５．２５セント（－８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２７８．３３（＋０．６２）

出所：MINKABU PRESS