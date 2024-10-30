¤ªÍ§Ã£¤ËÉ¡¥Á¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ´é¡¢¤á¤ê¤³¤à¡¡¥µ¥â¥¨¥É¸¤¤Îà¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖá¤Ë1.9Ëü¿Í¥Ó¥Ã¥¯¥ê
¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿......¡£
¤ªÍ§Ã£¤Ë¤´°§»¢¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ª´é¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥ó¥³¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢Æ÷¤¤ÓÌ¤®¤Î°§»¢¤ò¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢É¡¤Á¤ç¤ó¤µ¤ì¤Æ´é¤¬ÌÓ¤Ë¤á¤ê¹þ¤ó¤À¥µ¥â¥¨¥É¡×
2024Ç¯10·î28Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¥µ¥â¥¨¥É¤Î¥À¥Ã¥Ä¡×¡Ê¡÷samoyed_dazs¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤¦Òì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¡£
¤Þ¤Ã¤·¤í¤Ç¤â¤Õ¤â¤Õ¤Î¥µ¥â¥¨¥É¤¬¡¢¹õ¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ËÉ¡¤Ç¤Á¤ç¤ó¡¢¤È¤Ä¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥â¥¨¥É¤Î´é¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÓ¤Ë¤á¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤......¡£¼Â¤Ë¥·¥å¡¼¥ë¤Ê1Ëç¤À¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï29Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¡÷samoyed_dazs¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡ª¥À¥Ã¥Ä¤¯¤ó
º£²ó¡¢´é¤¬ÌÓ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥â¥¨¥É¤Î¥À¥Ã¥Ä¤¯¤ó¡Ê1ºÐ¡¦¥ª¥¹¡Ë¡£
ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥À¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥â¥¨¥É¥°¥Ã¥º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösamowith¡×¤¬26¡¦27Æü¤ËÄÔÆ²³¤ÉÍ¸ø±à¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡Ë¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡£¥À¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤Ï´ÇÈÄ¸¤¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¤Ê¥À¥Ã¥Ä¤¬¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡¢¸¤¼ï¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¤Î¥Ñ¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤®¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ªÁê¼ê¤â¥À¥Ã¥Ä¤Î¤ª´é¤ËÉ¡¤ò¶áÉÕ¤±¤Æ¤¤Æ¤³¤ÎÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê¡÷samoyed_dazs¤µ¤ó¡Ë
¤´°§»¢¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ªÉ¡¤È¤ªÉ¡¤Ç¤´¤Ã¤Ä¤ó¤³¡Ê¡©¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥À¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤Î¤ª´é¤¬º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë"Ëä¤Þ¤Ã¤Æ"¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬......¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤ÏÅßÌÓ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥â¥Õ¥â¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÆ±¤¸ÍÍ¤Ê¾õ¶·¤Ï¸«¤ì¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¡÷samoyed_dazs¤µ¤ó¡Ë
¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡ÖËä¤â¤ì¥À¥Ã¥Ä¤¯¤ó¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¤¢¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
º£²ó¤Î¥À¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤ÎËä¤â¤ì´é¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç1Ëü9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê29ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤á¤ê¹þ¤ß¶ñ¹ç¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡×
¡ÖÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¿¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÉ¡¤Î°§»¢²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¡÷samoyed_dazs¤µ¤ó¤Ï
¡ÖÅê¹Æ¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£