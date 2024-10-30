UNL最終戦に臨むセルビア代表候補が発表！　ヴラホビッチらが復帰【UNL】

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セルビアサッカー協会(SRB)は29日、UEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25に臨むセルビア代表候補メンバー29名を発表した。

ここまでUNLで1勝1分け2敗で3位に位置するセルビア。ドラガン・ストイコビッチ監督は、今回の最終戦に向けてアレクサンダル・ミトロビッチ、二コラ・ミレンコビッチ、ルカ・ヨビッチらを引き続き招集。

また、ドゥシャン・ヴラホビッチとネマニャ・グデリが復帰し、国内リーグで台頭する17歳のFWミハイロ・ツヴェツコビッチ(チュカリチュキ)を初招集した。

UNLでリーグA・グループ4に属するセルビアは11月15日にスイス代表とのアウェイゲーム、同18日にデンマーク代表とのホームゲームに臨む。今回発表されたセルビア代表候補メンバーは以下のとおり。

◆セルビア代表メンバー29名

GK

プレドラグ・ライコビッチ(アル・イテハド/サウジアラビア)

アレクサンダル・ヨバノビッチ(パルチザン)

ジョルジェ・ペトロビッチ(ストラスブール/フランス)

ヴェリコ・イリッチ(TSC)

DF

ネマニャ・ストイッチ(マッカビ・テルアビブ/イスラエル)

ストラヒニャ・エラコビッチ(ゼニト/ロシア)

スルジャン・バビッチ(スパルタ・モスクワ/ロシア)

ジャン＝カルロ・シミッチ(アンデルレヒト/ベルギー)

アレクサ・テルジッチ(レッドブル・ザルツブルク/オーストリア)

ストラヒニャ・パヴロビッチ(ミラン/イタリア)

ミロシュ・ヴェリコビッチ(ブレーメン/ドイツ)

コスタ・ネデリコビッチ(アストン・ビラ/イングランド)

二コラ・ミレンコビッチ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)

MF

アンドリヤ・マクシモビッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)

サシャ・ズジェラル(CSKAモスクワ/ロシア)

ミルコ・トピッチ(ファマリカン/ポルトガル)

アンドリヤ・ジヴコビッチ(PAOK/ギリシャ)

ヴェリコ・ビルマンチェビッチ(スパルタ・プラハ/チェコ)

マルコ・グルイッチ(ポルト/ポルトガル)

ネマニャ・グデリ(セビージャ/スペイン)

フィリプ・ムラデノビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)

ネマニャ・マクシモビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)

イバン・イリッチ(トリノ/イタリア)

ラザール・サマルジッチ(アタランタ/イタリア)

FW

ドゥシャン・ヴラホビッチ(ユベントス/イタリア)

ルカ・ヨビッチ(ミラン/イタリア)

アレクサンダル・ミトロビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)

ミハイロ・イバノビッチ(ミルウォール/イングランド)

ミハイロ・ツヴェツコビッチ(チュカリチュキ)