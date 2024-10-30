UNL最終戦に臨むセルビア代表候補が発表！ ヴラホビッチらが復帰【UNL】
セルビアサッカー協会(SRB)は29日、UEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25に臨むセルビア代表候補メンバー29名を発表した。
ここまでUNLで1勝1分け2敗で3位に位置するセルビア。ドラガン・ストイコビッチ監督は、今回の最終戦に向けてアレクサンダル・ミトロビッチ、二コラ・ミレンコビッチ、ルカ・ヨビッチらを引き続き招集。
また、ドゥシャン・ヴラホビッチとネマニャ・グデリが復帰し、国内リーグで台頭する17歳のFWミハイロ・ツヴェツコビッチ(チュカリチュキ)を初招集した。
UNLでリーグA・グループ4に属するセルビアは11月15日にスイス代表とのアウェイゲーム、同18日にデンマーク代表とのホームゲームに臨む。今回発表されたセルビア代表候補メンバーは以下のとおり。
◆セルビア代表メンバー29名
GK
プレドラグ・ライコビッチ(アル・イテハド/サウジアラビア)
アレクサンダル・ヨバノビッチ(パルチザン)
ジョルジェ・ペトロビッチ(ストラスブール/フランス)
ヴェリコ・イリッチ(TSC)
DF
ネマニャ・ストイッチ(マッカビ・テルアビブ/イスラエル)
ストラヒニャ・エラコビッチ(ゼニト/ロシア)
スルジャン・バビッチ(スパルタ・モスクワ/ロシア)
ジャン＝カルロ・シミッチ(アンデルレヒト/ベルギー)
アレクサ・テルジッチ(レッドブル・ザルツブルク/オーストリア)
ストラヒニャ・パヴロビッチ(ミラン/イタリア)
ミロシュ・ヴェリコビッチ(ブレーメン/ドイツ)
コスタ・ネデリコビッチ(アストン・ビラ/イングランド)
二コラ・ミレンコビッチ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
MF
アンドリヤ・マクシモビッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)
サシャ・ズジェラル(CSKAモスクワ/ロシア)
ミルコ・トピッチ(ファマリカン/ポルトガル)
アンドリヤ・ジヴコビッチ(PAOK/ギリシャ)
ヴェリコ・ビルマンチェビッチ(スパルタ・プラハ/チェコ)
マルコ・グルイッチ(ポルト/ポルトガル)
ネマニャ・グデリ(セビージャ/スペイン)
フィリプ・ムラデノビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)
ネマニャ・マクシモビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)
イバン・イリッチ(トリノ/イタリア)
ラザール・サマルジッチ(アタランタ/イタリア)
FW
ドゥシャン・ヴラホビッチ(ユベントス/イタリア)
ルカ・ヨビッチ(ミラン/イタリア)
アレクサンダル・ミトロビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)
ミハイロ・イバノビッチ(ミルウォール/イングランド)
ミハイロ・ツヴェツコビッチ(チュカリチュキ)
ここまでUNLで1勝1分け2敗で3位に位置するセルビア。ドラガン・ストイコビッチ監督は、今回の最終戦に向けてアレクサンダル・ミトロビッチ、二コラ・ミレンコビッチ、ルカ・ヨビッチらを引き続き招集。
また、ドゥシャン・ヴラホビッチとネマニャ・グデリが復帰し、国内リーグで台頭する17歳のFWミハイロ・ツヴェツコビッチ(チュカリチュキ)を初招集した。
◆セルビア代表メンバー29名
GK
プレドラグ・ライコビッチ(アル・イテハド/サウジアラビア)
アレクサンダル・ヨバノビッチ(パルチザン)
ジョルジェ・ペトロビッチ(ストラスブール/フランス)
ヴェリコ・イリッチ(TSC)
DF
ネマニャ・ストイッチ(マッカビ・テルアビブ/イスラエル)
ストラヒニャ・エラコビッチ(ゼニト/ロシア)
スルジャン・バビッチ(スパルタ・モスクワ/ロシア)
ジャン＝カルロ・シミッチ(アンデルレヒト/ベルギー)
アレクサ・テルジッチ(レッドブル・ザルツブルク/オーストリア)
ストラヒニャ・パヴロビッチ(ミラン/イタリア)
ミロシュ・ヴェリコビッチ(ブレーメン/ドイツ)
コスタ・ネデリコビッチ(アストン・ビラ/イングランド)
二コラ・ミレンコビッチ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
MF
アンドリヤ・マクシモビッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)
サシャ・ズジェラル(CSKAモスクワ/ロシア)
ミルコ・トピッチ(ファマリカン/ポルトガル)
アンドリヤ・ジヴコビッチ(PAOK/ギリシャ)
ヴェリコ・ビルマンチェビッチ(スパルタ・プラハ/チェコ)
マルコ・グルイッチ(ポルト/ポルトガル)
ネマニャ・グデリ(セビージャ/スペイン)
フィリプ・ムラデノビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)
ネマニャ・マクシモビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)
イバン・イリッチ(トリノ/イタリア)
ラザール・サマルジッチ(アタランタ/イタリア)
FW
ドゥシャン・ヴラホビッチ(ユベントス/イタリア)
ルカ・ヨビッチ(ミラン/イタリア)
アレクサンダル・ミトロビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)
ミハイロ・イバノビッチ(ミルウォール/イングランド)
ミハイロ・ツヴェツコビッチ(チュカリチュキ)