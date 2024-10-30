¹¹ðÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Èæ150¡ó¡ª¡ÖTVerÆÃ¼û¡×¤Ê¤Î¤ËÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ï¡ÉÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¡É¡Ä¤½¤ÎÌµ»üÈá¤ÊÍýÍ³
ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬²Ô¤²¤ë¥¿¥ì¥ó¥È
¡ÖTVerÆÃ¼û¤É¤³¤í¤«¡¢TVerÃÏ¹ö¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ä¡Ä¡×
ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°Î¨¤ÏÄãÌÂ¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸«Æ¨¤·Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVer¤Ï¹¹ðÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯ÈæÌó150¡ó¤Î¡ÈÆÃ¼û¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤¾¡¢¸½¾ì¤Ï½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ãæ·øÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥áÂ©¤òÏ³¤é¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤ËTVerÍÑ¤ÎÊÔ½¸¡¦Ç¼ÉÊ¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤Ï¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºî¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹À©ºî²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤ÎÀ©ºîÈñ¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¿°ìÊ¸Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶É¤À¤±¡£ÆÃ¼û¤É¤³¤í¤«TVerÃÏ¹ö¤Ç¤¹¤è¡×
»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£Á°½Ð¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¶ìÃî¤ò嚙¤ßÄÙ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ©ºîÈñ¤¬¤«¤Ê¤ê¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Çµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»î¤·¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¡ÈÁªÂò¤È½¸Ãæ¡É¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ê23¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¼ã¤¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡¢¤½¤·¤ÆÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ê73¡Ë¤é¡ÈÂç¸æ½ê¤´°Õ¸«ÈÖ¡É¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤³¤Î£³¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ì¤ÐÈÖÁÈ¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢TVerÆÃ¼û¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÈTVer¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô¤ò²Ô¤²¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¤ËÀ©ºîÈñ¤ò¶ô¤ï¤ì¡¢Íø±×¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢TVer¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô¤ò²Ô¤²¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£Ãæ·øÊüÁ÷ºî²È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÇ®¿´¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¿Í¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØSnow Man¡Ù¡¢¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤·¤Ê¤³¡Ê28¡Ë¤Ê¤ÉZÀ¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤é¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤¬¸²Ãø¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¥É¥é¥Þ¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡¢¤Ä¤Þ¤êSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÏTVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤Î¿ô¤¬²¿½½ÇÜ¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÆÃ²½¤·¤¿À©ºî²ñ¼Ò¤Ï¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎáÏÂ¤Îº£¤Ç¤ÏÀí¤Ã¤¿±é½Ð¤¬¤Ç¤¤º¡¢»ëÄ°Î¨¤¬ÄãÌÂ¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò´Ñ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢TVer¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¶ìÀï¡£ÊüÁ÷ÏÈ¤ò¼¡¡¹¤È¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Á°½Ð¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¡ÖÊ¿À®¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬²Ö·Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¤ä³«Å¹µÙ¶È¾õÂÖ¤Î¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²æ¡¹À©ºî²ñ¼Ò¤Ë¡Ø²¿¤«»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¥¦¥Á¤Ë¤âÃë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢Ìë¤Ï·ÙÈ÷°÷¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ä¤â¡¢¤³¤Î½©¤ÇÃ´ÅöÈÖÁÈ¤¬£³¤Ä¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê¤¢¤È£²ÈÖÁÈ¡£¤½¤ì¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¦¥Á¤â¤¤¤è¤¤¤è²ò»¶¤ò¹Í¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
³Æ¶É¤¬TVerÆÃ¼û¤Ç¼Â¤ê¤Î½©¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢²¼ÀÁ¤±¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ï¸·¤·¤¤Åß¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§°¦ÅÄ¥×¥ê¥ó