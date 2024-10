肉バカ・小池克臣が推す「予約困難予備軍」の焼肉店はここだ！ レベチな仕入れルートを持つ、東陽町の焼肉聖地へ

巷には「予約困難」な焼肉店がたくさん存在している。口コミやメディアへの掲載など、予約困難となる要因はさまざまだ。本連載では肉バカ・小池克臣さんに早めに押さえておくべき「予約困難予備軍」の焼肉店を焼き方のポイントとともに教えてもらう。

本連載のナビゲーター、肉バカの小池克臣さん

小池克臣が推す「予約困難予備軍」の焼肉店

巷には「予約困難」な焼肉店がたくさん存在している。口コミやメディアへの掲載など、予約困難となる要因はさまざまだ。本連載では肉バカ・小池克臣さんに早めに押さえておくべき「予約困難予備軍」の焼肉店を焼き方のポイントとともに教えてもらう。

教えてくれる人

小池克臣

横浜の魚屋の長男として生まれるも、家業を継がずに、外で、家で、肉を焼く日々を送る。焼肉を中心にステーキやすき焼きといった牛肉料理全般を愛し、ほぼ毎晩、牛三昧。その様子をInstagramやYouTubeで発信中。著書に『肉バカ。No Meat, No Life.を実践する男が語る和牛の至福』(集英社刊)。公式ブログ「No Meat, No Life.」。

昭和48年創業の老舗焼肉店で味わえる、最高峰の和牛を求めて……

メイン通りの一角にある洒落たカフェを曲がった横路地に現れる、赤い看板が目印

「これまた、凄いお店があるんですよ!」との小池さんの一声で向かった今回の店は、東陽町の一角にある、知る人ぞ知る松阪牛をメインに黒毛和牛を取り扱う老舗焼肉店。とにかくレベチ!な仕入れルートを持つ「松阪牛 田じま」の魅力に迫る。

地下への階段を下りると、エントランスにある肉塊の保冷庫がお出迎え。期待値も高まりつつ、未知なる焼肉体験がスタート

「松阪牛 田じま」は、焼肉のほか、すき焼き、しゃぶしゃぶ、ステーキなどの飲食店から、惣菜や弁当の販売、東京食肉市場内の精肉卸「肉の田じま」まで幅広く展開する、“肉選び職人”の異名をもつ田島慎太郎代表が率いる一大グループの内の一軒。

エントランスを入ると地下に広がる広い店内に驚かされるはず。テーブル席のほか、奥に雰囲気のよい小上がりの座敷席もある。カウンター席も完備され、デートから接待、家族との食事まで、幅広く利用できる

田島さんの祖父の代に馬や牛の内臓卸業からスタートし、創業45年を超える信頼の仕入れルートと妥協なき審美眼で選び抜いた、上質かつおいしい肉だけを提供し、顧客たちをうならせ感動させてきた。小池さんもそのひとり。

美しく並ぶ肉塊に心が躍る、枝肉の保冷庫。肉のポテンシャル最大限に高めるよう見極めて、すぐ出すものや熟成させるものなどを分別する。黒毛和牛の雌を一頭買いし、そのすべての部位を余すことなく使い切る

卸業や解体処理作業から店舗経営までを、すべて田島3兄弟の連携プレーで手掛ける圧倒的な総合力が唯一無二の強みだ。

最高峰の松阪牛の証として個体識別番号や生産者が記載されている。小池さんともなると、生産者の名前ですぐにわかるというから驚きだ

小池さん

僕がこちらを好きな理由は、田島さんの圧倒的な肉選びに信頼を寄せているから。一頭買いをして、すべての部位を活かすサイクルが自社でできているので、最高の肉が循環する理想的なスタイル。正肉には個体識別番号がついているのですが、内臓肉には番号がないので選べないのが通常。そこを長年培ってきた田島さんのルートなら、最高品質のものを狙って確実に入手できてしまい提供することができる。唯一無二の極上だけを仕入れられる基盤があるからおいしい確率が上がるんです。

数々の名店で切磋琢磨してきた調理長が、肉の食べごろを見極める

調理長・吉田博幸さん。55歳

自社の「肉の田じま」から入荷される間違いないクオリティの肉を、さらによりよい状態で活かすかは、調理長・吉田さんの手腕にかかっている。例えば、どう切って提供してもおいしい鮮度のよい肉を、入荷直後だとやや硬いと判断し、約6日セラーで吊るして水分状態をコントロールしてから初めて調理するなど、個体によって熟練の経験値による絶妙な判断やコントロールが必要不可欠。10代から誰もが知る名焼肉店の数々で修業してきた吉田さん。上質肉のよさを最大限に引き上げる役目を担う。

小池さん

吉田さんが以前にいらした某・焼肉店時代からのお付き合い。東陽町店オープンのタイミングで調理長に就任され、どのくらいの厚さや大きさにカットしたらみんながおいしいと感じるかなど、日々考えて追求する妥協しない姿勢に共感しています。

小池さんおすすめの「オーダー必須」のメニューとは?

「上タン塩」2,580円(1人前)

今や市場で取り合い状態が続いている人気のタンは、この日は岩手県産雌牛のタン元を使用。入荷してから数日じっくり寝かせ、最高の状態に仕上げたものだ。ほどよい厚みがあり、和牛だからこそのしっかりとした味わいが堪能できる。素材の旨みを活かすため、味付けしすぎない塩コショウのシンプルな下味がさりげなくアクセントに。丁寧に焼いたタンを頬張る前に、小池さんから思わず「むふふ」と笑みがこぼれた。

タンは歯切れが良く、サクサク食感

小池さん

いや〜おいしい! 思わずうなってしまうほどレベルが違います。何もつけなくとも素材の味がよくわかる。歯切れのよいサクサク感が楽しめる、ちょうどいい厚みも好みです。匂い、硬さ、味、脂、そのすべてのハーモニーが最高のバランス。好みで岩塩や、レモンを少し搾ったらさらに奥行きが広がります。

「特上ハラミ」3,800円(1人前)

一目見ただけでテンションが上がる、まるでアートのような美しいサシを描く、優しい甘みを放つ「特上ハラミ」もオーダー必須の一皿。和牛の処女牛だからこその、圧倒的な肉質の柔らかさと、しっとりとしたなめらかさが魅力。

網の上で脂がじわっとゆっくり溶け、おいしい匂いが香り立つ

焦がさぬように注視して、最高の状態を目指したい

小池さん

ハラミにこだわっているお店はやはり雌牛。これは焼かずにそのまま食べたいくらいの圧倒されるクオリティの高さ。隠し包丁なしでしっとりと柔らかくて、口の中で脂の上品な甘み、肉の旨みが広がって、味が濃いのにスッと引いていくようないい余韻。わ、これ本当に凄いなぁ。永遠に食べられる!(しばし上を向いて恍惚の表情の小池さん)塩とわさびをつけていただくとまた格別な味わい。極上のモノを選べるという強みがあるからこそ、この味に辿りつける。幸せです。

「特上ロース」3,800円(1人前)

松阪牛に特化した店だからこそ、外せないのが「特上ロース」。個体識別番号つきの血統が、おいしい焼肉への道しるべ。後ろ脚、モモ部分のトモサンカクは、見惚れるピンク色をした品のよい甘みのある霜降りが特徴。悶絶覚悟の松阪牛を求めて来訪する人も多いとか。

両面を優しくそっと滑らせる感覚で軽く炙って

「白米がほしいですね」と小池さん

小池さん

内臓肉が圧倒的な店は数あれど、ロースなどのような正肉との両方のレベルが高い店ってなかなかないんですがこちらは桁違い。やはり自社で一頭買いしている強みを発揮されているなと感じます。いい生産者が作る血統のよい松阪牛は脂も極上! 余韻も気持ちがいいし、後味のよさが違います。喉ごしもよく、とぅるん!と飲めるロースが必食です。それを活かす、オリジナルレシピの王道ベーシックなタレもまた合う。白米を欲しますね。

右上から時計まわりにミノサンド、ギアラ、ハート、レバー、シマチョウ、マルチョウ

鮮度が命のホルモンも、内臓の卸問屋でもある「田じま」の真骨頂。圧倒的に美しい色みと艶がその素材の質の高さを物語る。内臓は生産者が選べない、ある意味副産物だからこそ良し悪しが出てしまう部位。そこに自信があるからこそ、内臓が苦手な人も、まったく臭みがない!とこちらで食べられるようになるという話も納得だ。

「ホルモン6種盛り」1,710円

ホルモンの味噌だれは、亀戸「佐野みそ」とコラボして作成したオリジナル。こっくりとしたコクがあり、やや濃いめに作り上げた深みのある味わいが、ホルモンの脂との最高のハーモニーを奏で、旨さの相乗効果を発揮する

小池さんのおいしい店センサーは、“タレにもあり”との基準があり、こちらもまた当てはまる

小池さん

この新鮮でピカピカのホルモン、なかなかお目にかかれない。堪らないです! シマチョウの縞模様も美しいし、レバーのあずき色もずっと眺めていたくなります。驚くほど一切臭みのない、完璧な処理を施した特上ホルモンが6種類も食べられるのが盛り合わせの楽しさ。味噌だれに包まれたシマチョウの皮の歯切れもすごくいいし、ミノサンドのザクザク食感とぷりっとした脂のバランスも素晴らしい。味噌だれも実に考えられていて、期待をはるかに超えてきます。やっぱり凄いなぁ。

「もつ煮込み」580円

箸休め的にいただきたい「もつ煮込み」は、ホルモン焼肉で残った部分を上手く利用して生まれたメニュー。良質な和牛を余すところなく使うホルモンだからこそ、味わいは格別。臭みがないよう直腸を徹底的に下処理し、軽く下ゆで。にんにく、しょうがを利かせ、味噌ベースで煮込んだ一品はお酒にもよく合う。

吉田さんとは前職時代からの旧知の仲で信頼を置く存在

東京食肉市場の卸問屋「肉の田じま」の直系店舗だからこそ叶う、高い経験値での肉選びと鮮度を活かす処理作業、黒毛和牛一頭買いで実現する、正肉と内臓肉を余すところなく使い切る本当においしい焼肉の提供。そのすべてのサイクルが顧客満足度の高さに比例している。いい肉に出会いたいなら間違いなく足を運ぶべき、小池さん推しの一軒だ。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆松阪牛 田じま住所 : 東京都江東区東陽4-6-16 東陽ビル B1FTEL : 050-5596-1102

文:濱口眞夕子(SEASTARS Inc.)、食べログマガジン編集部 撮影:八木竜馬



The post 肉バカ・小池克臣が推す「予約困難予備軍」の焼肉店はここだ! レベチな仕入れルートを持つ、東陽町の焼肉聖地へ first appeared on 食べログマガジン.