¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÈÉé¤±¤ì¤ÐÇÔÂà¡ÉÂÇ½çÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¥Æ¥³Æþ¤ì¡ÄÂè£µÀïÀèÈ¯Í½Äê¥³¡¼¥ë¡ÖÌÀÆüÀèÈ¯¤¹¤ë¡×
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê£²£¹Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£³Ï¢ÇÔ¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢Âè£´Àï¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¤¿¤¤¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÂà¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂÇ½ç¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£¥Á¥¶¥à¤ò£´ÈÖ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤ò£µÈÖ¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¥ê¥¾¤ò£¶ÈÖ¡¢¥Ü¥ë¥Ô¤ò£·ÈÖ¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¿·¿ÍÊá¼ê¥¦¥§¥ë¥º¤¬£²»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¡£¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡££±ÈÖ¤«¤é£¸ÈÖ¤Þ¤Ç±¦º¸¤ò¸ò¸ß¤ËÊÂ¤Ù¡¢¥¸¥°¥¶¥°ÂÇÀþ¤Ç¡¢¥¹¥¤¡¼¥×¡Ê£´Ï¢ÇÔ¡ËÁË»ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè£µÀï¤ÎÀèÈ¯Í½Äê¤Î¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥ëÅê¼ê¤Ï¡ÖÌÀÆü¡¢ÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢µÕ½±¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¡¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥ëÅê¼ê¡Ö³§¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£¤Þ¤À¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï³«ºÅÃæ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤Ë¤¤¤ë¡£Ìîµå¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¤¢¤ë¡£º£¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤À¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¸ª¤òÁÈ¤à¤³¤È¤À¡£ÌÀÆü¡¢ÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¢¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¡¥ê¥¾ÆâÌî¼ê¡ÖºòÆü¡¢»î¹çÁ°¤Ë¥Á¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤É¤ì¤À¤±³§¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¤ç¤¦¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¡££°¾¡£³ÇÔ¤Ç¤¤ç¤¦¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤ËÄ©¤à¤À¤±¤À¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¤ç¤¦¾¡¤Ä¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤ëÂè£µÀï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Âè£¶Àï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÂè£·Àï¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤ºº£Æü¾¡¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡×