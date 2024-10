平壌で行われた朝鮮戦争休戦70周年を記念した軍事パレードに参加した兵士たち=2023年7月27日、北朝鮮、朝鮮中央通信viaロイター

ウクライナ国防省は10月24日、北朝鮮兵の最初の部隊が、ウクライナ軍が越境攻撃を続けるロシア南西部・クルスク州に到着したと発表した。ゼレンスキー大統領は翌25日、SNSを通じ、ロシアが27、28日ごろにも北朝鮮軍を戦闘地域に投入すると明らかにした。北朝鮮がロシアへの派兵に踏み切った背景には、日米韓の「文化侵略」におびえる深刻な内情がある。同時に多数の死傷者を生む可能性がある今回の派兵は、北朝鮮に更なる混乱を呼び起こす「滅びの序曲」になるかもしれない。(牧野愛博)

多数の専門家は派兵の動機として「ロシアによる経済支援や、近代的兵器の提供」を挙げる。確かに韓国も1960〜1970年代の南ベトナム派兵の見返りに、米国から近代的装備の提供を受けた。果たしてそれだけだろうか。韓国の情報機関、国家情報院(国情院)は10月23日の韓国国会への報告で、ロシアと北朝鮮が今年6月、包括的戦略パートナーシップ条約に署名した後、今回の事態が動き始めたと説明した。

平壌で開かれた歓迎式典でのロシアのプーチン大統領(左)と金正恩総書記=2024年6月19日、北朝鮮・平壌、ロイター

同条約を巡っては、同盟だと明言する北朝鮮の金正恩総書記と、明言しないロシアのプーチン大統領との間で立場が微妙に食い違っていた。北朝鮮は今回の派兵により、条約が同盟を意味すると強調したいのだ。

同条約4条は、ロシアと北朝鮮のどちらが他国の侵略を受けた際、他方は「速やかに自国が保有する全ての手段で軍事的およびその他の援助を提供する」と明記している。金正恩氏は「我々はウクライナの侵略を受けたロシア・クルスク州に派兵した。これは、北朝鮮が侵略されたら、ロシアも派兵することを意味する」と言いたいのだ。

Exclusive - Newly obtained footage from Russia's Sergievsky Training Ground showing North Korean troops being outfitted in Russian gear in preparation for deployment to Ukraine. pic.twitter.com/01Z4jZIiOe