脚本・バカリズム × 「ブラッシュアップライフ」制作チームが再集結 来年1月期の連続ドラマの制作が決定！
2023年1月に日本テレビ系で放送したバカリズム脚本のドラマ『ブラッシュアップライフ』。その『ブラッシュアップライフ』制作チームと脚本家・バカリズムが再集結。来年1月期の日本テレビの連続ドラマ制作・放送が決定！
『ブラッシュアップライフ』は主演・安藤サクラが演じるヒロイン・近藤麻美が人生をゼロからもう一度やり直す地元系タイムリープ・ヒューマン・コメディーで、これまでに『東京ドラマアウォード』作品賞（連続ドラマ部門）のグランプリ、『ContentAsia Awards 2023』（3部門）、『第39回ATP賞テレビグランプリ』（総務大臣賞＆優秀賞）を受賞するなど、国内外で評価を受け28冠を獲得した。
脚本・バカリズム×この制作チームで作られた単発ドラマ『侵入者たちの晩餐』も、アジアの優秀な映像作品を選ぶ『ContentAsia Awards 2024』にて最優秀賞にあたるゴールド賞を2024年9月に受賞、そして今週10月28日に発表された『東京ドラマアウォード』の単発ドラマ部門・優秀賞を受賞したニュースが入ったばかり。
来年1月期の日本テレビの連続ドラマの詳しい情報は、今後の続報をお楽しみに。なお『ブラッシュアップライフ』の公式ホームページやSNSでは、最新情報を更新している。こちらも要チェック！
番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/brushup-life/
公式X：https://twitter.com/brushuplife_ntv
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/brushuplife_ntv/
ドラマ『ブラッシュアップライフ』はHuluでも配信中！：https://www.hulu.jp/rebooting
◾️ドラマ『ブラッシュアップライフ』受賞一覧
【国内】
●第26回 日刊スポーツ ドラマグランプリ 「主演女優賞」（安藤サクラ）
●第115回 ザテレビジョンドラマアカデミー賞 「最優秀作品賞」 、「主演女優賞」（安藤サクラ）、「助演女優賞」（夏帆）、「監督賞」（水野格、狩山俊輔、松田健斗）、「脚本賞」（バカリズム）
●第39回ATP賞テレビグランプリ 「総務大臣賞」 、「ドラマ部門」優秀賞
●第49回 放送文化基金賞 「テレビドラマ部門」奨励賞
●放送人グランプリ2023 「大山勝美賞」（小田玲奈）
●東京ドラマアウォード2023 「作品賞・連続ドラマ部門」グランプリ、「脚本賞」（バカリズム）
●2023年日本民間放送連盟賞 「番組部門テレビドラマ種目」優秀賞
●第60回ギャラクシー賞 「テレビ部門」選奨
●2024年エランドール賞 「特別賞」
●TVstationドラマ大賞2023 「最優秀主演女優賞」（安藤サクラ）
●第33回TV LIFE年間ドラマ大賞2023 「主演女優賞」（安藤サクラ）
●第32回橋田賞 「橋田賞」（ブラッシュアップライフ）、「橋田賞」（バカリズム）
●JPPA AWARDS 2024 「映像技術部門 グレーディング ドラマ/映画 新人賞」（廣瀬有紀）
【海外】
●ContentAsia Awards 2023（タイ・バンコク） 「アジア1か国市場向けに制作された連続ドラマ部門」ゴールド賞、「地域/国際市場向けに制作された連続ドラマ部門」ブロンズ賞、「ドラマ監督部門」ブロンズ賞（水野格）
●Content Innovation Awards 2023（フランス・カンヌ） 「英語以外の新作ドラマ部門」グランプリ
●Asian Academy Creative Awards 2023（シンガポール） 「ドラマ監督部門」グランプリ（水野格） 、「ベストPR/予告編部門」グランプリ
●Asian Television Awards 2023（ベトナム・ホーチミン） 「最優秀脚本賞」（バカリズム）
●Global Entertainment Awards 2024（イギリス） 最優秀セールス動画賞（Best Sales Reel）
◾️ドラマ『侵入者たちの晩餐』受賞一覧
●Content Asia Awards 2024 ゴールド賞
●東京ドラマアウォード2024 単発ドラマ部門・優秀賞