2023年1月に日本テレビ系で放送したバカリズム脚本のドラマ『ブラッシュアップライフ』。その『ブラッシュアップライフ』制作チームと脚本家・バカリズムが再集結。来年1月期の日本テレビの連続ドラマ制作・放送が決定！

『ブラッシュアップライフ』は主演・安藤サクラが演じるヒロイン・近藤麻美が人生をゼロからもう一度やり直す地元系タイムリープ・ヒューマン・コメディーで、これまでに『東京ドラマアウォード』作品賞（連続ドラマ部門）のグランプリ、『ContentAsia Awards 2023』（3部門）、『第39回ATP賞テレビグランプリ』（総務大臣賞＆優秀賞）を受賞するなど、国内外で評価を受け28冠を獲得した。

脚本・バカリズム×この制作チームで作られた単発ドラマ『侵入者たちの晩餐』も、アジアの優秀な映像作品を選ぶ『ContentAsia Awards 2024』にて最優秀賞にあたるゴールド賞を2024年9月に受賞、そして今週10月28日に発表された『東京ドラマアウォード』の単発ドラマ部門・優秀賞を受賞したニュースが入ったばかり。

来年1月期の日本テレビの連続ドラマの詳しい情報は、今後の続報をお楽しみに。なお『ブラッシュアップライフ』の公式ホームページやSNSでは、最新情報を更新している。こちらも要チェック！

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/brushup-life/
公式X：https://twitter.com/brushuplife_ntv
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/brushuplife_ntv/
　
ドラマ『ブラッシュアップライフ』はHuluでも配信中！：https://www.hulu.jp/rebooting

◾️ドラマ『ブラッシュアップライフ』受賞一覧

【国内】

●第26回 日刊スポーツ ドラマグランプリ　「主演女優賞」（安藤サクラ） 

●第115回 ザテレビジョンドラマアカデミー賞 　「最優秀作品賞」 、「主演女優賞」（安藤サクラ）、「助演女優賞」（夏帆）、「監督賞」（水野格、狩山俊輔、松田健斗）、「脚本賞」（バカリズム） 

●第39回ATP賞テレビグランプリ　「総務大臣賞」 、「ドラマ部門」優秀賞 

●第49回 放送文化基金賞　「テレビドラマ部門」奨励賞 

●放送人グランプリ2023　「大山勝美賞」（小田玲奈）

●東京ドラマアウォード2023 　「作品賞・連続ドラマ部門」グランプリ、「脚本賞」（バカリズム） 

●2023年日本民間放送連盟賞 　「番組部門テレビドラマ種目」優秀賞 

●第60回ギャラクシー賞　「テレビ部門」選奨

●2024年エランドール賞　「特別賞」

●TVstationドラマ大賞2023　「最優秀主演女優賞」（安藤サクラ）

●第33回TV LIFE年間ドラマ大賞2023　「主演女優賞」（安藤サクラ）

●第32回橋田賞　「橋田賞」（ブラッシュアップライフ）、「橋田賞」（バカリズム）

●JPPA AWARDS 2024　「映像技術部門 グレーディング ドラマ/映画　新人賞」（廣瀬有紀）

【海外】

●ContentAsia Awards 2023（タイ・バンコク）　「アジア1か国市場向けに制作された連続ドラマ部門」ゴールド賞、「地域/国際市場向けに制作された連続ドラマ部門」ブロンズ賞、「ドラマ監督部門」ブロンズ賞（水野格） 

●Content Innovation Awards 2023（フランス・カンヌ）　「英語以外の新作ドラマ部門」グランプリ 

●Asian Academy Creative Awards 2023（シンガポール）　「ドラマ監督部門」グランプリ（水野格） 、「ベストPR/予告編部門」グランプリ

●Asian Television Awards 2023（ベトナム・ホーチミン）　「最優秀脚本賞」（バカリズム）

●Global Entertainment Awards 2024（イギリス）　最優秀セールス動画賞（Best Sales Reel）

◾️ドラマ『侵入者たちの晩餐』受賞一覧

●Content Asia Awards 2024　ゴールド賞

●東京ドラマアウォード2024　単発ドラマ部門・優秀賞