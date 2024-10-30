¡Ø¤¢¤Î¥¯¥º¡ÙÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ÖÍ½ÁÛ³°¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Å¸³«¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡Æà½ï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Kis¡¾My¡¾Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬29Æü¤ËÊüÁ÷¡£ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡ÙÂè4ÏÃ¡¡7Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¶ì¤·¤à³¤Î¤¡Ê¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡Ë
¡¡³¤Î¤¡Ê¶Ì¿¹¡Ë¤È¤æ¤¤¡Ê²¬ºê¼Ó³¨¡Ë¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Û¤³Èþ¡ÊÆà½ï¡Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤æ¤¤¤¬¹á¿¥¡ÊÚìÅÄ¿ð´õ¡Ë¤Î»î¹ç¤Î¥»¥³¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤ÈÀë¸À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤æ¤¤¤ÎÊ£»¨¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤³Èþ¤Ï¡¢7Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢¤æ¤¤¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¡¡¤æ¤¤¤Ï¼«Ê¬¤¬¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä³¤Î¤¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£7Ç¯Á°¡¢³¤Î¤¤È¤Î»î¹ç¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤Î¤¤¬·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃÏ¡ÊÂçÅì½Ù²ð¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£³¤Î¤¤Ï7Ç¯Á°¤Î¤½¤Î»ö¸Î°ÊÍè¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òµñÀä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¹á¿¥¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤æ¤¤¤Ï³¤Î¤¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦°ì¿´¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ËÍ¶¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¥»¥³¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¡¢²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤¤¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Û¤³Èþ¤â¤Þ¤¿¡¢³¤Î¤¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£³¤Î¤¤ÏÂçÃÏ¤ÎÊè¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÂçÃÏ¤µ¤ó¡¢²¶¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ø¡£³¤Î¤¤¬ÂçÃÏ¤ÎÊè¤òµî¤Ã¤¿¸å¡¢²¿¼Ô¤«¤¬ÂçÃÏ¤ÎÊè¤Î²Ö¤òÆ§¤ßÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³¤Î¤¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢ÂçÃÏ¤È¤Î»î¹ç¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤à¡£»î¹ç¸å¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤Û¤³Èþ¤Ï³¤Î¤¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¤¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¤Î¤¤µ¤ó¤ä¤æ¤¤¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£³¤Î¤¤Ï¾¯¤·¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¸å¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡£²¶¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤ë¡£ËÜÅö¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ó¤Î¤âÅÇ¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£¤â¤¦¤³¤Ã¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤¤¼Î¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤³Èþ¤òÆÍ¤Êü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿³¤Î¤¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¡Ö¶ì¤·¤¤¡×¡Ö¿´¤¨¤°¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÃÏÌÌ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿ÂçÃÏ¤ÎÊè¤Î²Ö¤È±©º¬ÌÚ¥¸¥à¤Î²ñÄ¹¡¦À®¡ÊÅÏÉôÆÆÏº¡Ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÃÏ¤ÎÊè¤Î²Ö¤òÆ§¤ßÄÙ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡ÖÃ¯¡©¡×¡Ö²Ö¤òÅê¤²¤¿»þ¤Ë±Ç¤Ã¤¿Âµ¤Î¿§¤È²ñÄ¹¤ÎÉþ°ã¤¦¡×¡Ö²ñÄ¹¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âµ¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ï¸ç¡×¡Ö¤ª²Ö¤òÆ§¤ßÄÙ¤·¤¿¤Î¤Ï²ñÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¤Û¤³Èþ¤ÎÆ±´ü¤ÇÍ§¿Í¤ÎÉï¡Ê¶Ì°æ»í¿¥¡Ë¤¬¤Û¤³Èþ¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÁ´Á³¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤·ÃÏÌ£¤À¤·½÷»ÒÎÏÄã¤¤¤·¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤½÷¡×¡Ö¤Û¤³Èþ¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Å¸³«¡×¡Ö¤É¤¹¹õ½÷»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡ÙÂè4ÏÃ¡¡7Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¶ì¤·¤à³¤Î¤¡Ê¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡Ë
¡¡³¤Î¤¡Ê¶Ì¿¹¡Ë¤È¤æ¤¤¡Ê²¬ºê¼Ó³¨¡Ë¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Û¤³Èþ¡ÊÆà½ï¡Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤æ¤¤¤¬¹á¿¥¡ÊÚìÅÄ¿ð´õ¡Ë¤Î»î¹ç¤Î¥»¥³¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤ÈÀë¸À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤æ¤¤¤ÎÊ£»¨¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤³Èþ¤Ï¡¢7Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢¤æ¤¤¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¡¡¹á¿¥¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤æ¤¤¤Ï³¤Î¤¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦°ì¿´¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ËÍ¶¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¥»¥³¥ó¥É¤ËÆþ¤ê¡¢²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤¤¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Û¤³Èþ¤â¤Þ¤¿¡¢³¤Î¤¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£³¤Î¤¤ÏÂçÃÏ¤ÎÊè¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÂçÃÏ¤µ¤ó¡¢²¶¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ø¡£³¤Î¤¤¬ÂçÃÏ¤ÎÊè¤òµî¤Ã¤¿¸å¡¢²¿¼Ô¤«¤¬ÂçÃÏ¤ÎÊè¤Î²Ö¤òÆ§¤ßÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³¤Î¤¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢ÂçÃÏ¤È¤Î»î¹ç¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æµ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤à¡£»î¹ç¸å¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤Û¤³Èþ¤Ï³¤Î¤¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¤¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¤Î¤¤µ¤ó¤ä¤æ¤¤¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£³¤Î¤¤Ï¾¯¤·¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¸å¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡£²¶¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤ë¡£ËÜÅö¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ó¤Î¤âÅÇ¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£¤â¤¦¤³¤Ã¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤¤¼Î¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤³Èþ¤òÆÍ¤Êü¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿³¤Î¤¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¡Ö¶ì¤·¤¤¡×¡Ö¿´¤¨¤°¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÃÏÌÌ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿ÂçÃÏ¤ÎÊè¤Î²Ö¤È±©º¬ÌÚ¥¸¥à¤Î²ñÄ¹¡¦À®¡ÊÅÏÉôÆÆÏº¡Ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÃÏ¤ÎÊè¤Î²Ö¤òÆ§¤ßÄÙ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡ÖÃ¯¡©¡×¡Ö²Ö¤òÅê¤²¤¿»þ¤Ë±Ç¤Ã¤¿Âµ¤Î¿§¤È²ñÄ¹¤ÎÉþ°ã¤¦¡×¡Ö²ñÄ¹¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âµ¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ï¸ç¡×¡Ö¤ª²Ö¤òÆ§¤ßÄÙ¤·¤¿¤Î¤Ï²ñÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¤Û¤³Èþ¤ÎÆ±´ü¤ÇÍ§¿Í¤ÎÉï¡Ê¶Ì°æ»í¿¥¡Ë¤¬¤Û¤³Èþ¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÁ´Á³¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤·ÃÏÌ£¤À¤·½÷»ÒÎÏÄã¤¤¤·¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤½÷¡×¡Ö¤Û¤³Èþ¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Å¸³«¡×¡Ö¤É¤¹¹õ½÷»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£