英語を勉強しているが、英会話の上達を実感できない――そんな人に試してほしい1冊が『中学英語だけで面白いほど話せる!見たまま秒で言う英会話』だ。「イラストを見る→見たままを英語にする」を繰り返すことで、日本語を介さず瞬時に答える「英語の反射神経」を鍛えることができる。本稿では、著者の森秀夫さん(麗澤大学外国語学部教授)に、ネイティブの会話に出てくる野菜の比喩表現について教えてもらった。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

野菜を含む慣用句は、日本語にも英語にもたくさんある

「ニンジンをぶら下げる」「もやしっ子」「大根役者」など、野菜は日常生活の中で身近に存在するものなので、比喩表現が多いですよね。

実は英語にも、野菜にまつわる表現がたくさんあります。

例えば “spill the beans”(豆をこぼす)というと、「秘密をバラす」を意味します。

今回は、ネイティブの会話で耳にする野菜を使った英語表現を紹介しましょう。

まずは、簡単なクイズを出しますので、どんな意味で野菜が使われているのか、自分で考えてみてください。

クイズに挑戦!

Q1〜Q5の英文の状況に当てはまる文章を、a〜cから選んでください。

[Q1]

Even during the test, she was as cool as a cucumber.

a)彼女はとても緊張している。

b)彼女はとても興奮している。

c)彼女はとても落ち着いている。

[Q2]

The teacher used a carrot and stick approach to motivate her students.

a)彼女はただ報酬を与えた。

b)彼女は報酬と罰の両方を使った。

c)彼女は全く生徒をやる気にさせなかった。

[Q3]

On weekends, my brother is such a couch potato, watching TV all day.

a)兄はとても活動的だ。

b)兄はとても忙しい。

c)兄はとても怠け者だ。

[Q4]

The manager dangles a carrot to encourage his team.

a)彼はやる気を出させるために報酬を提案している。

b)彼はチームを無視している。

c)彼は彼らを罰している。

[Q5]

After lunch, the kids were full of beans and couldn't sit still.

a)子どもたちはとても疲れていた。

b)子どもたちはとても元気だった。

c)子どもたちはとても静かだった。

正解は…

正解はこちらです。

[A1]c

as cool as a cucumber「冷静な、落ち着いた」

Even during the test, she was as cool as a cucumber.

試験中でも、彼女は非常に落ち着いていました。

[A2]b

carrot and stick「アメとムチ」

The teacher used a carrot and stick approach to motivate her students.

教師が生徒をやる気にさせるためにアメとムチの方法を使いました。

[A3]c

couch potato「怠け者、ダラダラする人」

On weekends, my brother is such a couch potato, watching TV all day.

週末になると、兄は一日中テレビを見てダラダラしています。

[A4]a

dangle a carrot:餌をちらつかせる(報酬を示して人を動かそうとする行為)

The manager dangles a carrot to encourage his team.

マネージャーはチームを鼓舞するためにニンジンをぶら下げた。

[A5]b

full of beans:元気いっぱい、活発な

After lunch, the kids were full of beans and couldn't sit still.

昼食後、子どもたちは元気いっぱいで、じっとしていられませんでした。

他にもよく使われる表現を紹介

この他にも、よく使われる野菜の慣用表現を例文とあわせてご紹介します。

■hot potato:厄介な問題

The new rule became a hot potato for the school board to handle.

新しいルールは、学校の理事会にとって厄介な問題になりました。

■in a pickle:困っている、苦境に陥る

I was in a pickle when I forgot my homework at home.

私は宿題を家に忘れたことで困っていました。

■spill the beans:秘密をうっかり漏らしたり、故意に情報を明かしたりすること

She accidentally spilled the beans about the surprise at the party.

彼女はパーティーのサプライズをうっかりバラしてしまいました。

表現を覚えるだけでなく、アウトプットすることで理解が深まりますし、自分自身のコミュニケーションでも使えるようになります。

ぜひ今日学んだ英語表現を使って、みなさん自身で文章を作ってアウトプットしてみてください。