¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬º´Æ£µ±ÌÀ¤Ëà½©¤Îµ¬³Ê³°¥¢¡¼¥Áá¸·Ì¿¡ÖÃÏÊý¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤¬à½©¤Îµ¬³Ê³°¥¢¡¼¥Áá¤òº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¸·Ì¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£±£±·î£±Æü¤«¤é¿·»Ø´ø´±¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë¹âÃÎ¸©¤Ç½©µ¨°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì·³¤È¤Ï±ï¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢º´Æ£µ±¡¢ÃæÌî¤é¤Î¼çÎÏÀª¤âÂ¿¿ô»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸×ÅÞ¤¬Â¤ò±¿¤Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë½µËö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ÈÇòÀï¤Ê¤É¤Î¼ÂÀïÎý½¬¡££²£¹Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨Îý½¬Ãæ¤Ë¤â¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤â¼ÂÀï¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤ò¾þ¤ë¤Ù¤¯¡ÖÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¡Â©¤ò¹Ó¤¯¤¹¤ë¼ã¤¸×¾¤À¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î¼çÌò¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½Å¡¹¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ò¸«¤ËÍè¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº´Æ£µ±¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÃÊ¡¢À¸¤Ç¥×¥íÌîµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏÊý¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂç¤¤¤Áª¼ê¤ÎÂç¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£ÃæÌî¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£µîÇ¯¤ÎÆüËÜ°ìÁª¼ê¤¿¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎàÀâÆÀÎÏá¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸×¤Îµ¬³Ê³°ÃË¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄìÃÎ¤ì¤Ì¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤éÆþÃÄ°Ê¹ß¡¢¼þ°Ï¤«¤é²¿¤«¤È¶¯¤¤àÉ÷Åö¤¿¤êá¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿º´Æ£µ±¡£¤À¤¬¡¢Æ£Àî¿·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆó·³¤ÎÁª¼ê¤È¤ÏÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼þ°Ï¤Ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¡¢ÇØÈÖ¹æ£¸¤ËÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¤Þ¤º¤Ï½©¶õ¤Ë¥¢¡¼¥Á¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë£±Ç¯¸å¤Î½©¤Ë¤Ï´¿´î¤ÎÆ¹¾å¤²¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡£