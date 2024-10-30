»ø¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡²¬ËÜÏÂ¼Âà¤Ç¡Ö¸«¶Ë¤á¤ë¡×½Ð¤Æ¤³¤¤4ÈÖ»ø¡ª¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ø¶¯²½¹ç½É³«»Ï
¡¡11·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬29Æü¡¢µÜºê»Ô¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï4ÈÖÂÇ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£·è¤á¤Ä¤±¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎý½¬»î¹ç¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·è¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÍÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¤¬¥±¥¬¤Ç¼Âà¡£ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¿¹²¼¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤ÎÀ¶µÜ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ìÃæ¤ÎËÒ¤À¡£¿¹²¼¤Ïº£µ¨¼ç¤Ë3ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ16ËÜÎÝÂÇ¤·¡¢8·î13Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î1»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬½éÂÇÀÊ¤Ç½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¹ç½É½éÆü¤ÏÀ¶µÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤·º¸Íã¤Ë2ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡£¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î4ÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ª½ñ¡£¤É¤ÎÂÇ½ç¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£µ¨18»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿À¶µÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬Âç»ö¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°ìÈÖ¡£ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ì¤Ð¡×¤È°ÕÍßÅª¡£»Ø´ø´±¤ÏºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç4ÈÖ¤òÇ¤¤»¤¿ËÒ¤ò´Þ¤á¡¢Å¬À¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¿ÀÅÄ¡¡Í¤¡Ë