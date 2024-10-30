¡ÚÂîµå¡ÛÆüËÜ½÷»Ò¤ËÎôÀª¡ÄÃæ¹ñ¼óÇ¾¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ÛÎã¤Î¤ª´ê¤¤¡ÖÍý²ò¤È´²ÍÆ¤µ¤ò¡×
¡¡Âîµå¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¤ÎÌö¿Ê¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¼óÇ¾¿Ø¤¬°ÛÎã¤Î¼áÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ò²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀª¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¤ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÇÆ¼Ô¤ÎÄÄÌ´¤é¥È¥Ã¥×¤³¤½ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤Î¶¯¹ë¤¬½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÏÃË»Ò¤â¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÃË»Ò¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÃÒÏÂ´ë²è¡Ë¤¬À©¤·¡¢½÷»Ò¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔ¿¶¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÎÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÍûÈ»»á¤¬¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿·Ï²ºâ·Ð¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Ï½é¤á¤Æ£µ¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿Âç¤ÊÅØÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¡¢£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥Þ¥«¥ª¤È¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¸å¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤ÏÃÊ³¬Åª¤ÊÄ´À°´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Âç²ñ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÇ¶á¤Î³¤³°Àª¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶¯¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Á´°÷¤¬¸½¾õ¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÇ§¼±¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¸«Ä¾¤·¤ÈÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»î¹çÃæ¤ËÀ¸¤¸¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ»½ÑÅª¡¢Àï½ÑÅª¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÌäÂê¤Ï¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Éé¤±¤«¤é³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¤â¤Ã¤ÈÍý²ò¤·¤Æ´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀÕÇ¤Å¾²Ç¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤è¡×¡Ö¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬È¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£