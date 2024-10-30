Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」自身20作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」が、週間再生数294万4535回を記録し、10月30日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で39位にランクイン。累積再生数は1億130万2,043回となり、累積再生数1億回を突破した。
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これでMrs. GREEN APPLEは、通算20作目【※1】の累積再生数1億回突破となり、「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】においてYOASOBIと並ぶ歴代1位タイから歴代単独1位となった。
また、Mrs. GREEN APPLEとしては今年度に配信開始した楽曲の累積再生数1億回突破は「ライラック」「ナハトムジーク」に続き3作目に。今年度配信開始楽曲3作品が累積再生数1億回を突破したのはMrs. GREEN APPLEのみ【※3】となっている。
本作は、2024年6月24日付の「オリコン週間ストリーミングランキング」で4位に初登場して以来、20週連続でTOP50入りを記録している。
【※1】Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧※達成順
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
【※2】「累積再生数１億回突破作品数」記録※同順位は達成順／1位：Mrs. GREEN APPLE（20作）、2位：YOASOBI（19作）、3位：Official髭男dism（17作）
【※3】今年度は、「2023年12月25日付」よりスタート（2023年12月25日付の集計開始日：2023年12月11日以降に配信された作品が対象）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年11月4日付：集計期間：2024年10月21日〜27日）＞
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これでMrs. GREEN APPLEは、通算20作目【※1】の累積再生数1億回突破となり、「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】においてYOASOBIと並ぶ歴代1位タイから歴代単独1位となった。
本作は、2024年6月24日付の「オリコン週間ストリーミングランキング」で4位に初登場して以来、20週連続でTOP50入りを記録している。
【※1】Mrs. GREEN APPLE 累積再生数1億回突破 作品一覧※達成順
1作目：「インフェルノ」（2021年1月11日付）2019年7月18日配信開始
2作目：「青と夏」（2021年5月3日付）2018年7月12日配信開始
3作目：「点描の唄 （feat. 井上苑子） 」（2021年8月16日付）2018年7月31日配信開始
4作目：「僕のこと」（2021年10月25日付）2018年12月26日配信開始
5作目：「ロマンチシズム」（2022年5月9日付）2019年3月15日配信開始
6作目：「ダンスホール」（2022年10月24日付）2022年5月24日配信開始
7作目：「WanteD! WanteD!」（2023年3月13日付）2017年8月29日配信開始
8作目：「Soranji」（2023年5月15日付）2022年10月18日配信開始
9作目：「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2023年8月7日付）2022年6月14日配信開始
10作目：「ケセラセラ」（2023/8/28付）2023年4月25日配信開始
11作目：「私は最強」（2023年10月16日付）2022年11月8日配信開始
12作目：「Magic」（2023年11月6日付）2023年6月13日配信開始
13作目：「StaRt」（2023年11月27日付）2015年7月1日配信開始
14作目：「春愁」（2024年2月19日付）2018年2月14日配信開始
15作目：「CHEERS」（2024年5月20日付）2019年9月19日配信開始
16作目：「ニュー・マイ・ノーマル」（2024年5月27日付）2022年3月18日配信開始
17作目：「ライラック」（2024年6月24日付）2024年4月11日配信開始
18作目：「ANTENNA」（2024年9月2日付）2023年7月4日配信開始
19作目：「ナハトムジーク」（2024年9月9日付）2024年1月17日配信開始
20作目：「コロンブス」（2024年11月4日付）2024年6月12日配信開始
【※2】「累積再生数１億回突破作品数」記録※同順位は達成順／1位：Mrs. GREEN APPLE（20作）、2位：YOASOBI（19作）、3位：Official髭男dism（17作）
【※3】今年度は、「2023年12月25日付」よりスタート（2023年12月25日付の集計開始日：2023年12月11日以降に配信された作品が対象）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024年11月4日付：集計期間：2024年10月21日〜27日）＞