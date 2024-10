PSYCHIC FEVER、客演にタイの若手アーティストを迎えた新曲「TALK TO ME NICE」配信決定！MVも同時公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「“反骨精神”や“野望”、僕らの“情熱”や“挑戦的”な意志が込められた今までのPSYCHIC FEVERには無いイケイケな楽曲に仕上がりました!」(PSYCHIC FEVER)

PSYCHIC FEVERが、新曲「TALK TO ME NICE feat. TAMP」を11月4日18時(日本時間)に配信リリースする。

「TALK TO ME NICE feat. TAMP」は、5月から開催された『PSYCHIC FEVER ASIA TOUR 2024 “HEAT”』で初披露した楽曲。客演にタイの若手アーティストとして活躍しているTAMPが参加。

普段はスウィートでクールな印象の多いPSYCHIC FEVERの楽曲とはひと味違い、「TALK TO ME NICE」=「俺に敬意を払え、俺様が通るぞ」といった”男らしさ”や”パワフル”さが感じられる、彼らの情熱や挑戦的な意志が込められた楽曲に仕上がっている。要所にワブルベースやアナログベースが登場する、Y2Kのカテゴリにも含まれるダブステップ派生のサウンドにも注目だ。

今作は、「FIRE feat. SPRITE」や「BEE-PO」を手掛けたタイの楽曲プロデューサーNINOが監修。グローバルマーケットを意識し、英語詞を中心としたリリックによりメンバーのラップや歌の魅了があらたに引き出された、中毒性の高い楽曲に仕上がっている。

楽曲と同時公開となるMVは、スクラップ&ビルドをコンセプトに制作。現状の当たり前を破壊し、またあらたな場所でニュースタンダードを作っていこうとするPSYCHIC FEVERの、反骨精神と野望を表現している。メンバーの荒々しいリップシンクや挑発的なパフォーマンスも必見だ。

■PSYCHIC FEVER コメント

この度、「TALK TO ME NICE feat. TAMP」がリリースされることが決定しました!!

この楽曲は色々な国や場所でパフォーマンスさせていただく中で、ライブで盛り上がる曲や、僕たちのことを知らない方でも自然と身体を揺らしたくなるような楽曲を作りたく、以前からお世話になっているタイの楽曲プロデューサー“NINO”さんに監修をしていただき、客演にはタイのアーティストとして活躍されている“TAMP”さんを迎え、「TALK TO ME NICE」という“反骨精神”や“野望”、僕らの“情熱”や“挑戦的”な意志が込められた今までのPSYCHIC FEVERには無いイケイケな楽曲に仕上がりました!!

そして、今作の振り付けには新たな挑戦の意味も込めて世界中で活躍されているダンサーの“unna Yagi”Jさんに依頼をさせていただき、厚みのあるサウンドに負けないぐらいのアグレッシブな振り付けを作っていただきました!!

楽曲と同時公開となる MVも見どころ満載なので、新しいPSYCHIC FEVERを是非、楽しんでいただけると嬉しいです!!

リリース情報

2024.11.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「TALK TO ME NICE feat. TAMP」

PSYCHIC FEVER OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/262