【Mac mini(M4)】11月8日 発売予定価格:94,800円~

Appleは10月30日、デスクトップPC「Mac mini」の新モデルを発表した。11月8日発売予定で、価格は94,800円より。

今回発表された新型「Mac mini」は2010年モデル以来、約14年ぶりにデザインを完全刷新。より筐体が小さくなり、以前のモデルに比べて半分以下のサイズとなっている。

詳細は随時更新する。

