【ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー】10月30日 発売価格:7,678円~CEROレーティング:D(17才以上対象)プレイ人数:1人

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam/Windows用アドベンチャー「Life is Strange: Double Exposure(ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー)」を10月30日に発売する。価格は7,678円から。Nintendo Switch版の発売も予定されており、発売日は後日公開される。

本作は、「ライフ イズ ストレンジ」シリーズの最新作となる、超能力で謎を解くアドベンチャーゲーム。シリーズ第1作「Life is Strange(ライフ イズ ストレンジ)」の主人公だったマクシーン・コールフィールド(マックス)の新たな物語が展開していく。

今作では、バーモント州北部にある名門カレドン大学で写真の講師を務めているマックス。親友サフィの死を目撃した彼女は、突然手に入れた並行世界に移動する不思議な力を使って、殺人事件の真相に迫っていく。

マックスが移動できるもう1つの世界では、殺されたはずの親友サフィが生きていた。2つの世界で起こる事象は異なるが、マックスの能力を使って世界を繋ぎ合わせることで、それぞれの世界だけではできなかったことが実現し、事件の真相に近づくことができる。

物語を進めていくと、プレーヤーはマックスを通して数多くの選択をすることになる。1度選ぶと、時間を巻き戻して選びなおすことはできないため、慎重に決断する必要がある。ただし、今は良さそうに思える選択が、後々良い結果をもたらすとは限らない。

主人公マックスの能力について

【『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』 アナウンストレーラー】

主人公のマックスは並行世界の存在を感知する能力を持ち、別の世界の様子を覗き見ることができる。2つの世界、親友のサフィが“死んでいる世界”と“生きている世界”を移動することも可能。怪しい人物の動向を別の世界から気付かれずに探る、手に入れた物をもう一方の世界に持っていく等、能力を使い2つの世界を繋げることで、事件の真相に迫っていく。

【『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』能力紹介トレーラー】

