「モンハンワイルズ」デザインのDualSense ワイヤレスコントローラーとPS5用カバーが本日10月30日より予約開始
2025年2月28日 発売予定
価格：9,980円
【DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション】
2025年2月28日 発売予定
価格：12,480円
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」および「DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」を10月30日より順次予約受付を開始する。発売は2025年2月28日を予定している。
本商品は2025年2月28日発売予定のハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」をモチーフととしたデザインの「PlayStation 5用カバー」と「DualSense ワイヤレスコントローラー」。
「PlayStation 5用カバー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」は作中に登場する禁足地調査隊のエンブレムデザインがミッドナイト ブラックのカバーに映える銀色でワンポイントであしらわれている。
「DualSense ワイヤレスコントローラー "モンスターハンターワイルズ" リミテッドエディション」は作中でハンターが最初に身にまとう装備にあしらわれた模様をモチーフにした繊細なデザインが、ヴォルカニック レッドのDualSense ワイヤレスコントローラーの両サイドに銀色で浮かびあがる仕様となっている。また、タッチパッドには、禁足地調査隊のエンブレムデザインが施されている。
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