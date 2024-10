BTSのRM、初のドキュメンタリー映画が2025年1月3日に日本で公開！ポスター＆予告映像も解禁

BTS(防弾少年団)のリーダーでもあり、アーティスト活動のみならず、作詞・音楽プロデュースなど、多才な活躍をみせるRMの初のドキュメンタリー映画「RM: Right People, Wrong Place」の日本公開日が2025年1月3日(金)に決定した。併せてメインビジュアルポスターとティーザー予告も解禁となったほか、ムビチケ前売券発売日が11月22日(金)に決定し、デザインも発表となった。

「RM: Right People, Wrong Place」は、今年5月に発売されたRMの2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」の制作過程に8ヶ月間密着したドキュメンタリー映画で、監督にJ-HOPEのソロアルバム「Jack In The Box」の「Arson」「MORE」のミュージックビデオの制作に参加したイ・ソクジュンを迎え、アルバム完成までの制作の様子や、RMへのインタビューが収められている。ステージ上で圧倒的な存在感と煌めきを見せる世界的トップスターRMが、“BTSのリーダー”であり、“ソロアーティスト”であるRM、そしてひとりの“人間キム・ナムジュン”のはざまで絶えず悩み、自らを探求する様子が描かれている。本作を通じて彼自身・そしてBTSというグループをさらに深く知る事ができる事から、RMファンはもちろん、BTSファンも必見の内容となっている。さらに、ドキュメンタリー映画でありながら、1つのアートフィルム映画としても楽しめる“映像美”も見どころの1つだ。また10月7日(月)には、「第29回釜山(プサン)国際映画祭」で、K-POPドキュメンタリー映画として初めてオープンシネマ部門にも招待され、ワールドプレミア上映を実施した。解禁となったメインビジュアルポスターには、RMが自然体でくつろぐ姿や、柔らかい笑顔を見せるビジュアルがコラージュ風に配置されており、RM自身の温かくもまっすぐな人柄が垣間見えるような雰囲気を感じさせると同時に、アーティスティックで洗練されたデザインが印象的な仕上がりとなっている。併せて公開されたティーザー予告では、フィルム撮影風の映像や、アニメーションなども織り交ぜながら本作の特徴である“アートフィルム”のような映像美の一片を味わう事ができる。予告には「もっと素直になりたい。ありのままの自分を見せたい」と口にするRMの姿のほか、今回のアルバム作りに携わった関係者によるRMの印象を語る場面も。「キラキラ輝く少年のようだった」「壁を乗り越えられそうだと思った」など、RMがどのような事を語り、周りとどのようにアルバム制作を行っていったのか、映画の内容への興味と期待感を膨らませるようなセリフも散りばめられている。映像は公式ホームページにて確認することができる。さらに、「RM: Right People, Wrong Place」のムビチケ前売券の発売も決定。発売日は11月22日(金)となり、ムビチケカードは映画館、通販(チケットぴあ通販・ムービーウォーカーストア)で発売される。デザインは9月に発表された本作のティーザービジュアルが用いられており、購入者特典については後日発表となる。ムビチケ前売券の発売情報詳細に関しては、公式ホームページにて確認できる。

■作品情報

「RM: Right People, Wrong Place」

2025年1月3日(金)より全国公開



出演:RM

監督:イ・ソクジュン

提供・制作:HYBE

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ



<ムビチケ前売券>

販売開始日:11月22日(金曜日)

¥2,400(税込 / 当日¥2,600 均一)

※ムビチケ前売券はインターネットで座席指定ができる前売券となります。

※ご鑑賞の際には座席指定が必要になります。ご覧になる映画館でお席のご予約をお願いします。

※舞台挨拶等、特別興行にはご使用いただけない場合がございます。

※ムビチケカード・オンライン券の各特典については後日発表となりますので、続報をお待ちください。



