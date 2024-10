「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は蒲田駅近くにオープンした、自家製にこだわっただしを味わうラーメン店です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

中華そば きくたに(東京・蒲田)

中華そば+煮卵 出典:亜喜丸さん

2024年8月、蒲田駅から徒歩3分ほどの場所に「中華そば きくたに」がオープンしました。店主は日本各地をめぐりながら飲食業や農業を経験、「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」に選出されている「there is ramen」の高橋氏のもとで開発の裏方として従事していました。8年間の修業の後、「食べ飽きず、日本人の記憶に残る、だしを味わう本物の中華そばを作りたい」という思いから今回独立開業に至ったそう。

外からも店内が見えます 出典:mac5さん

店舗は駅前から続く「サンロード蒲田」というアーケード街にあり、多くの人が来店しやすい立地でありながら、こぢんまりし過ぎることなく、製麺室もつくれるスペースがあったことが決め手に。店頭にはプラカーテンが垂れ下がり、店内が透けて見える個性的で目を引く外観は、どこからでも入りやすい雰囲気を意識したそうです。白を基調とした明るい店内には屋台の距離感をイメージしたカウンター席が17席あります。

中華そば 出典:hiromu1232123さん

看板メニューの「中華そば」860円は「脂の少ない、だし感の利いた、食べ飽きず、日本人の記憶に残る」をコンセプトとして開発した逸品。鯖節、鰹節、うるめいわし節などでだしをしっかりとって作っただしのうまみの余韻が残り、まろやかな酸味が感じられるラーメンです。自家製の中太ストレート麺はモチモチとした食感で、スープとの相性も抜群です。

中華そば+煮卵 出典:maru5585さん

店内で仕込むトロトロと軟らかく味のしみた豚バラのチャーシューが6枚のった「

チャーシュー麺」1,210円も、ボリュームがあり満足感が得られると人気です。サイドメニューでは「鮪ちらし」360円があり、ネギトロに刻みたくあんが混ぜてあり、楽しい食感。

全て自家製にこだわっただしを味わうラーメン、既に行列ができる人気店になっているので、訪問の際は時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

中華そば 出典:mac5さん

『カウンター席で調理の様子を見ていると、調理用はかりの上に丼を乗せてカエシやスープを注いでいる。これは作るのに時間がかかるのかなと見ていると、思いの外早く5分ほどでやや小さ目な丼が高台に配膳された。

スープは魚介清湯醤油。初動から終始 節がガツンと響き節好きには堪らない好みな味だ。濃い節からにじみ出る穏やかな酸味も感じ心地よい。但し表面の油が多すぎて個人的にはオイリーなのが惜しい。インスタによると鯖節、鰹節、うるめいわし節などで出汁をしっかりとったとある。

麺は自家製の中太麺。ツルリとした麺肌でモッチリとしている。噛みしめると甘味があり美味しい麺だ。スープにも良く合う。

具はチャーシュー、メンマ、ネギ。チャーシューは豚バラ2枚。薄いが蕩けるように柔らかく美味しい。メンマはシャキシャキとして良好』(mac5さん)

チャーシュー麺 出典:あつんどさんさん

『並々と注がれたスープがこぼれない様にゆっくりと手元に持ってくる間に表面に幕?が出来る濃厚さはトロトロチャーシューの仕業?

熱々のスープを一口…

魚!魚!魚!もう魚!

それでいながら臭み、苦味、エグ味ほぼなし!

魚の良いところだけこれでもか!って絞り出した感じ!!これは美味い!!

そして中太ストレートな麺!は少しやわ目になった表面がスープを纏い、芯はもちもち小麦爆弾!!『うーわ、うんまっ!』と唸ってしまいました!

チャーシューなんか口に含んだ瞬間無くなります!!

やばー!なんだこれは!すぐ人気店になっちゃうんだろうな。

めちゃくちゃ美味しかったです!』(あつんどさんさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆中華そば きくたに住所 : 東京都大田区西蒲田7-65-8TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

The post 飲みだしたら止まらない! 自家製にこだわった、魚介のうまみあふれるだしを味わう一杯(東京・蒲田) first appeared on 食べログマガジン.