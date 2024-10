俳優の神尾楓珠さん(25)が29日、アプリの配信記念イベントに登場。意外な物の製作経験に、ほかの登壇者たちから総ツッコミを受けました。

神尾さんが登場したのは、スマートフォン向けポケモンカードゲーム『Pokémon Trading Card Game Pocket』の配信記念イベント。このイベントには俳優の伊藤沙莉さん(30)や謎解きクリエーターの松丸亮吾さん(28)、お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さん(47)、菅良太郎さん(42)、向井慧さん(38)が登壇しました。

イベントで、最近没入していることを聞かれた神尾さんはギターと回答。きっかけは「少し前にやった役でシンガー・ソングライター役があって、そこでギターをちゃんと初めて練習したんですけど、もうドハマりしてしまいまして、もう空き(時間)があればもうギターやりたくなる」と明かしました。

ギターの腕前は「まだそんなに全然披露できるほどではないですけど、いつか友達とかに披露できたらうれしいなとか思いながらやってます」と話す神尾さんに、パンサーの向井さんや尾形さんからは「絵になるね」「弾き語りとかかっこいいね、絶対」と絶賛の声が上がりました。

向井さんから「自分で(曲を)作ってみようとかも将来ゆくゆくは(あるの?)」と聞かれた神尾さんは「自分で作ったことがあるんです」と告白。しかし「曲を?」と聞き返されると神尾さんは「曲ですか?曲はないです」と訂正して「逆に何を作ったの?」とパンサーの3人から総ツッコミを受けました。

企画でギターを作ったことがあると明かすも「そっちの方が変わってるよ」や「普通逆だよね?」と言われ続ける神尾さんでした。

ギターを弾いている時は没入できるか聞かれた神尾さんは「没入できます。あっという間ですね、時間がたつのが」と話しました。

