¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡Û¾¾Èø²Æ³¤¡¡ÃÂÀ¸Æü¼«¤é½ËÊ¡¤¹¤ë¾¡Íø¤Ç½àÍ¥¤Ø¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡ÖÂè£¹²ó³ÚÅ·¶ä¹ÔÇÕ¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾Èø²Æ³¤¡Ê£³£³¡á¹áÀî¡Ë¤ÏÁ°È¾£²£Ò¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²¤ËÀ®¸ù¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È£³£³ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼«¤é½ËË¤¤òµó¤²¡¢¾Ð´é¤âËþ³«¡£¸åÈ¾£¹£Ò¤â£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢Í½Áª¤ò£¸°Ì¤ÇÆÍÇË¡££³ÆüÌÜ¡Ê£³£°Æü¡Ë¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡½®Â¤â¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¾å¸þ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¥Á¥ë¥È¤ò£°¤Ë¤·¤ÆÄ¾Àþ¤â¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¡£½àÍ¥£±£±£Ò¤Ï£³¹æÄú¡£¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥é¥¹¥È¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³Ð¸ç¤À¡£