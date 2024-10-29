【東京都港区】東京タワーの真下で韓国グルメを堪能！「KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER」開催



トラストトウキョウは、「KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER」を11月2日(土)〜4日(月)の3日間、東京タワーの真下で開催する。

ビビンパやプルコギなど韓国グルメを味わおう

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「KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER」では、東京タワーの1F正面玄関前に韓国グルメのキッチンカーが集結。

ビビンパ、プルコギ、トッポッキやチーズハットグなど、定番＆人気の韓国グルメを楽しめる。

アルコールや人気のコスメブランドも登場

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企業協賛のコンテンツにも注目。眞露の「チャミボール」や「TERRA」、ロッテ酒類ジャパンの「スナリ(ピーチ)」「ミルキス」などの韓国アルコール販売や、日韓の若年層に大人気の農心ジャパンの「漢江(ハンガン)ラーメン」も登場。

また、韓国で人気のコスメブランド「JUNG SAEM MOOL」も販売する。

Instagramでキャンペーンを開催

さらに、「KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER」×「大韓航空」のInstagramフォロー＆投稿キャンペーンを開催！応募者の中から抽選で2人に「日本発韓国行き往復航空券(ペア)」をプレゼントする。

応募締め切りは11月4日(月)22:00まで。同キャンペーンの詳細は、下記の「KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER」公式Instagramで確認してみて。

なお、「KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER」は、雨天でも開催されるが、荒天時は主催者の判断で中止の可能性がある。

だんだん気温が下がり、いよいよ本格的な“食欲の秋”到来。11月の3連休は、家族や友人と一緒に東京タワーに出掛けて、韓国グルメを満喫してみては。

■KOREAN FOOD Fes. in TOKYO TOWER

期間：11月2日(土)〜4日(月)

時間：11:00〜22:00 ※ラストオーダー21:30

会場：東京タワー 正面玄関前

住所：東京都港区芝公園4丁目2−8

入場：無料 ※雨天開催、荒天時は主催者の判断で中止となる可能性がある

詳細ページ：https://www.tokyotower.co.jp/event/koreanfes

公式X：https://x.com/koreanfestokyo

公式Instagram：https://www.instagram.com/koreanfesintokyotower

(ソルトピーチ)