シンガーソングライターがらりが11月20日(水)に1stデジタルアルバム『手のひら望遠鏡』を配信リリースする。がらりはTikTokでのオリジナル楽曲の投稿をメインに2022年末より活動を始めたシンガーソングライターで、アカウント開設から約半年で総再生回数は300万再生を突破し、2024年には1万フォロワーを突破する人気を博している。その名の通り、曲ごとに“がらり”と作風を変えながら、文学的な歌詞を生々しい歌声に乗せるアーティストとして注目を集めた。

がらりDigital Album 『手のひら望遠鏡』



2024年11月20日(水)配信配信予約:https://galali.lnk.to/Palm_Telescope1.さよならは真夜中に(sound produce:宮野弦士)2.砂の歌3.エスケープ(sound produce:有元キイチ from ODD Foot Works)4.踊れマリア5.女郎蜘蛛6.午後二時の通り雨(sound produce: ESME MORI)7.青春写真8.ビードロに切り花9.カゲロウ10.ふたりぼっち11.ケセラセラ12.夢酔い13.揺れるピアス(sound produce: FIVE NEW OLD)★11/6(水)先行配信曲14.パーティーチューン ※テレビ東京ドラマ25「晩酌の流儀3」EDテーマ曲