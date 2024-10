TOMORROW X TOGETHER、収録曲「Higher Than Heaven」音源の一部を公開

TOMORROW X TOGETHERが、さらに魅力的な音楽で戻って来る。彼らは本日(29日)午前0時、グループの公式SNSを通じて7thミニアルバム「The Star Chapter: SANCTUARY」の収録曲「Higher Than Heaven」のプレビュー映像を掲載した。この映像は、カメラを見つめながら挨拶をする5人のメンバーのビジュアルで目を引いた。「High, high, high / どこにでも飛んで行こうyou and me」というパートが耳を魅了する。明るいトーンのエレクトロニックギターと胸躍るビートが希望的で活気溢れるエネルギーを与える。メンバーたちはこの歌を通じて、「君の魔法が僕を天国へ連れていってくれたから、これからは僕が君を天国よりも高いところへ連れていきたい」と話す。

7thミニアルバムの最後を飾る「Higher Than Heaven」は、公演で全員が楽しめるロックスタイルの曲で、1曲目の「Heaven」と首尾相関(最初の部分と最後の部分が同じ構造)になっている点がユニークだ。また、2曲のメロディーはどちらも爽やかで、聴き手の気分を晴らしてくれる。TOMORROW X TOGETHERが来月4日に発売する7thミニアルバム「The Star Chapter:SANCTUARY」は愛の様々な感情を歌う。タイトル曲「Over The Moon」は、“君”と共にする将来に対する期待感を表現し、爽やかでおぼろげな雰囲気、ロックなエネルギーなど、グループの強みが際立つ。彼らはニューミニアルバムの発売を記念し、11月6日〜13日にTHE HYUNDAI SEOULの地下2階でポップアップストア「TOMORROW X TOGETHER 'The Star Chapter:SANCTUARY' POP-UP STORE」を開催する。今回のポップアップは、ニューアルバムの4つのビジュアルコンセプトのうち、「ANGEL」をベースに空間を飾った。