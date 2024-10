STAYC、日本5thダブルAサイドシングル「GPT -Japanese Ver․- / Tell Me Now」ソロ盤のジャケット公開

11月13日に発売されるSTAYCの日本5thダブルAサイドシングル「GPT -Japanese Ver.- / Tell Me Now」ソロ盤のジャケットアートワークが公開された。すでに公開された最新のコンセプト写真は、メンバーの魅力に加え季節感を感じさせるニットのスタイリングで暖かさと夢幻的な世界観が演出されたビジュアルとなっていたが、ソロ盤ではSTAYC6人のメンバーのアップがそれぞれにデザインされたジャケットアートワークとなっている。

先週末の10月26日(土)にKT Zepp Yokohamaで開催されたファンコンサートも大盛況のうちに幕を閉じ、SWITH(STAYCのファン)たちを大いに盛り上げた中でのアートワークの公開ということで、リリースへの期待がさらに高まっている。

■リリース情報

日本5thダブルAサイドシングル「GPT -Japanese Ver.- / Tell Me Now」

2024年11月13日(水)発売



<CD収録曲>※全形態共通

1.GPT -Japanese Ver.-

2.Tell Me Now



<DVD収録内容>

2024年8月18日から関西を皮切りに、8月25日まで行った日本でのリリースイベントツアーのメイキング映像収録予定



〇初回限定盤

UPCH-89592 / 3,300円(税込) / CD(2曲)+DVD

・Booklet28P

・封入特典:トレーディングカードA Ver.(セルフィー)

※全18種(メンバー各3種)から3枚ランダム封入



〇通常盤(初回プレス)

UPCH-89593 / 1,800円(税込) / CD(2曲)

・Booklet 16P

・封入特典:トレーディングカードB Ver.(セルフィー)

※全12種(メンバー各2種)から1枚ランダム封入

・通常盤初回プレスは在庫終了次第、通常盤(UPCH-80619)に切り替わります。



〇ソロ盤

マキシケース / ピクチャーレーベル仕様

価格:1,650円(税込)

Sumin盤(スミン) UPCH-89594

Sieun盤(シウン) UPCH-89595

ISA盤(アイサ) UPCH-89596

Seeun盤(セウン) UPCH-89597

Yoon盤(ユン) UPCH-89598

J盤(ジェイ) UPCH-89599



【封入特典】

トレーディングカードC Ver.(セルフィー)

※ジャケットと同一のメンバーそれぞれ全2種からランダム1枚封入



