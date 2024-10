『くまのプーさん』のプーさんと仲間たちの冬の大人気シリーズ「WHITE POOH」が2024年11月1日(金)からディズニーストア店舗に登場。ディズニーストア一部店舗(ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店)とディズニー公式オンラインストアでは先行して2024年10月29日(火)から順次登場する。『くまのプーさん』はA.A.ミルンの児童小説。クマのぬいぐるみのプーと、人間の少年クリストファー・ロビン、そして森の仲間たちとの日常が描かれる。1960年代にディズニーによってアニメ映画化され、さらに大きな知名度を得た。

今回はディズニーストアに、冬の大人気シリーズ「WHITE POOH」が登場。今年はフルーツラテをテーマに、淡くやさしい色味のケープと、大きな白いポンポンがついた帽子を身につけたプーさんと仲間たちが、ふんわりとやわらかいタッチで描き起こされた。ケープを広げたり、マグカップを持ってほっこりしたり、ウトウトしたりと、プーさんの愛らしい表情とポーズにもご注目いただきたい。大人気のぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンは、プーさんと仲間たちが勢揃い。それぞれ色違いのケープと帽子を身につけ、もちもちふんわりとした肌触りで、抱き心地も抜群だ。また、寒い季節にぴったりのルームカーディガンや、フードを被るとポンチョのように使用できるブランケット、ヘアバンドやルームソックスなど、おうち時間がさらに楽しくなるアイテムも充実。さらに、プーさんのフェイスと耳がキュートなふわふわのハットや、持ち手とサイドにフェイクファーをあしらったトートバッグなど、冬らしいデザインのファッションアイテムも。そのほか、プーさんのポーズが異なる全5種類のシークレットストラップも登場する。ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアには、限定版の「WHITE POOH」アイテムも登場。限定カラーのプーさんのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンは、ピンクのケープと帽子を身にまとい、手を口に添えてお座りした愛らしいポーズが魅力。スーパービッグサイズのぬいぐるみは、高さ約75センチと存在感抜群で、大人の方が横に座ると同じくらいの高さに。まるでプーさんと一緒に暮らしているような気分を味わえそうだ。大人気シリーズ「うるぽちゃちゃん」にも、フルーツラテカラーのケープと帽子を身にまとったプーさん、ピグレット、イーヨー、ルーのぬいぐるみが登場。ふわふわな手触りとやさしい色合いが冬らしさ満点のデザインだ。お気に入りのキャラクターはもちろん、シリーズで揃えて並べると、お部屋がほっこりあたたかい雰囲気に包まれるだろう。「WHITE POOH」と「うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ」は、2024年10月29日(火)にディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストアに登場。2024年11月1日(金)からはディズニーストア店舗でも展開。ピンクの限定ぬいぐるみと限定ぬいぐるみキーチェーンは2024年10月29日(火)にディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストアに登場。「ぬいぐるみ(スーパービッグ)」は2024年10月29日(火)にディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストアに登場。2024年11月1日(金)から仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店でも展開。白い雪のようなプーさんたちと、一緒にお出かけしたり「なにもしない」をしたりする冬の日々を楽しんでいただきたい。(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.