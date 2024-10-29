ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡¡½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¶Ã¤¡Ö°Õ³°¤ÈÎ¢¶â¤Î¿Í¤â¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢Âçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£î£å£÷£ó¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë½Ð±é¡£Í¿ÅÞ»´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸ø¼¨Á°¤«¤é£µ£¶µÄÀÊ¸º¤Î£±£¹£±µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î£²£´µÄÀÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³µÄÀÊ¡Ë¤ò²¼²ó¤ë£²£±£µµÄÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤·¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢£¹£¸µÄÀÊ¤«¤é£±£´£¸µÄÀÊ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï£·µÄÀÊ¤«¤é£²£¸µÄÀÊ¤ÈÂç¤¤¯µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤¤¤¦Áªµó·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¾å¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌîÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö°Õ³°¤ÈÎ¢¶â¤Î¿Í¤â¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿£´£¶¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢£±£¸¿Í¤¬ÅöÁª¡Ê£²£¸¿Í¤ÏÍîÁª¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÇÂçÌö¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½Î¨¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤À¡£ËÜ¾å¤Ï¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬¾å¼ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£