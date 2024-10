仙台三越にて 「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の愛すべきキャラクターたちが一堂に会する「Disney THE MARKET」を開催!

「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、100種類以上のイベント限定品や三越伊勢丹限定グッズが販売されています。

Disney THE MARKET in 仙台三越

開催日時:2024年10月30日(水) 〜 2024年11月13日(水) ※最終日は午後5時終了

開催場所:仙台三越 本館7階 ホール

仙台三越にて、「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、100種類以上のイベント限定品や三越伊勢丹限定グッズが並ぶ「Disney THE MARKET」を開催!

「ディズニー」や「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」など、時代を越えて愛されるキャラクターたちのバラエティ豊かな約3,000点のグッズが勢揃いします。

東北エリア初開催となる「Disney THE MARKET in 仙台三越」

会場で、購入できるグッズの一部を紹介していきます。

会場限定「トートバッグ・キーホルダー」

仙台三越限定グッズとして、トートバッグとキーホルダーが登場!

レトロ感ある、パイカットアイの「ミッキーマウス」が、落ち着きのあるブラウンカラーでデザインされています。

にっこりと笑う「ミッキーマウス」の表情もポイント。

”SENDAI”の文字もあしらわれた、ここでしか手に入らないグッズです。

キーホルダー 880円(税込)

トートバッグ 1,980円

三越伊勢丹限定グッズ

三越伊勢丹限定グッズとして、Tシャツやトートバッグなどが種類豊富に販売。

ディズニー映画『おしゃれキャット』の人気キャラクター「マリー」、『ディズニー映画『ズートピア』の主人公「ニック・ワイルド」

『ベイマックス』や『リロ&スティッチ』シリーズの主人公「スティッチ」など、ここでしか手に入らないデザイングッズが揃っています。

『Disney THE MARKET』 イベント限定商品

『Disney THE MARKET』 イベント限定商品は、「魔法」をテーマにした新グッズが中心。

ディズニー映画『ファンタジア』内の短編『魔法使いの弟子』の「ミッキーマウス」をはじめ、

イベントアートのグッズ。

推しカラーの洋服とステッカーで自分だけが作れる!)「ONLY FOR YOU!ぬいぐるみ」

推しカラーの洋服とステッカーで自分だけが作れる!Disney THE MARKET(ディズニー ザ マーケット)「ONLY FOR YOU!ぬいぐるみ」 推しカラーの洋服とステッカーで自分だけが作れる!Disney THE MARKET(ディズニー ザ マーケット)「ONLY FOR YOU!ぬいぐるみ」 続きを見る

シュニール織のグッズを展開するブランド「フェイラー」製のハンカチなどが販売されています。

やのまん シルエットパズル

やのまんのその名の通りキャラクターの形そのままに組み上がる「ジグソーパズル シルエット」

Disney THE MARKET限定のゴールド仕様の「ミッキーマウス」が販売されています。

PGA

魔法使いの弟子ミッキーを描いたDisney The Market 会場限定コレクション!PGA ディズニー『ファンタジア』グッズ 魔法使いの弟子ミッキーを描いたDisney The Market 会場限定コレクション!PGA ディズニー『ファンタジア』グッズ 続きを見る

Disney THE MARKET限定の『ファンタジア』デザインをはじめ、PGAのスマートフォン関連グッズも盛りだくさん!

名シーンやポスター全36種類のラインナップ!PGA Premium Style ディズニー「シネマコレクションステッカー」 名シーンやポスター全36種類のラインナップ!PGA Premium Style ディズニー「シネマコレクションステッカー」 続きを見る

ミッキーやティンカー・ベル、デッドプールなど14種!PGA ディズニー「ダイカット ストラップホルダー」 ミッキーやティンカー・ベル、デッドプールなど14種!PGA ディズニー「ダイカット ストラップホルダー」 続きを見る

シルエットで表現したエルサ、ティンカー・ベル、アリス、マリー!PGA ディズニー「ダイカットストラップホルダー」 シルエットで表現したエルサ、ティンカー・ベル、アリス、マリー!PGA ディズニー「ダイカットストラップホルダー」 続きを見る

36種類のキャラクターのイニシャルにホログラムやラメがたっぷり!PGA Premium Style ディズニー「アルファベットチャーム付きストラップ」 36種類のキャラクターのイニシャルにホログラムやラメがたっぷり!PGA Premium Style ディズニー「アルファベットチャーム付きストラップ」 続きを見る

ミッキー・ミニー・プーさん・アリエル・エイリアンのミニチャーム付き!PGA ディズニー「ハンドストラップ」 ミッキー・ミニー・プーさん・アリエル・エイリアンのミニチャーム付き!PGA ディズニー「ハンドストラップ」 続きを見る

会場先行販売商品も展開されています。

ケイウノ

ディズニーデザインのジュエリーを展開しているケイウノブースでは、

『ファンタジア』デザインのマークを組み合わせて作れるカスタムウォッチを販売。

11月1日発売の「ミッキーマウス -マザーオブパール-」をいち早く見ることもできます。

見る角度によって虹色に変化するネックレスとリング!ケイウノ ディズニー「ミッキーマウス -マザーオブパール-」 見る角度によって虹色に変化するネックレスとリング!ケイウノ ディズニー「ミッキーマウス -マザーオブパール-」 続きを見る

青島文化教材社

青島文化教材社のかんたんに作れるトコトコあるくプラモデル「楽プラ トコトコ」

シュタイフ

価格84,700円

三越伊勢丹先行販売となる<シュタイフ>のディズニー ライオンキング30周年記念ムファサとシンバ。

ACCOMMODE

ACCOMMODEからは、『ライオン・キング』をはじめとしたバッグ類が展開されています。

タカラトミーアーツ

2024年11月9日発売となるタカラトミーアーツの「ディズニーキャラクター もふもふたった! ぬいぐるみ オラフ」が会場先行発売されています。

「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、イベント限定グッズや会場限定グッズなど約3,000種が勢揃い。

「Disney THE MARKET in 仙台三越」は、2024年10月30日(水) 〜 2024年11月13日(水)まで開催です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東北エリア初開催!Disney THE MARKET in 仙台三越 appeared first on Dtimes.