ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米卸売在庫（速報値）（9月）
予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)
22:00
米住宅価格指数（8月）
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）
予想 4.85% 前回 5.92%（前年比)
23:00
米JOLTS求人件数（9月）
予想 793.0万人 前回 804.0万人
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）
予想 99.2 前回 98.7
30日
2:00
米7年債入札（440億ドル）
3:00
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策について講演
4:30
マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、下院常任委員会出席
米主要企業決算
ファイザー、マクドナルド、ペイパル、VISA、アルファベット、AMD、スナップ
※予定は変更されることがあります。
米卸売在庫（速報値）（9月）
予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)
22:00
米住宅価格指数（8月）
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）
予想 4.85% 前回 5.92%（前年比)
23:00
米JOLTS求人件数（9月）
予想 793.0万人 前回 804.0万人
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）
予想 99.2 前回 98.7
30日
2:00
米7年債入札（440億ドル）
3:00
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策について講演
4:30
マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、下院常任委員会出席
米主要企業決算
ファイザー、マクドナルド、ペイパル、VISA、アルファベット、AMD、スナップ
※予定は変更されることがあります。