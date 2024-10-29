21:30
米卸売在庫（速報値）（9月）
予想　0.0%　前回　0.1%（前月比)

22:00
米住宅価格指数（8月）
予想　0.3%　前回　0.1%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）
予想　4.85%　前回　5.92%（前年比)

23:00
米JOLTS求人件数（9月）
予想　793.0万人　前回　804.0万人

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）
予想　99.2　前回　98.7

30日
2:00　
米7年債入札（440億ドル）

3:00　
シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策について講演

4:30　
マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、下院常任委員会出席


米主要企業決算
ファイザー、マクドナルド、ペイパル、VISA、アルファベット、AMD、スナップ

※予定は変更されることがあります。