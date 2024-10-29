ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米卸売在庫（速報値）（9月）

予想 0.0% 前回 0.1%（前月比)



22:00

米住宅価格指数（8月）

予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（8月）

予想 4.85% 前回 5.92%（前年比)



23:00

米JOLTS求人件数（9月）

予想 793.0万人 前回 804.0万人



米コンファレンスボード消費者信頼感指数（10月）

予想 99.2 前回 98.7



30日

2:00

米7年債入札（440億ドル）



3:00

シュレーゲル・スイス中銀総裁、金融政策について講演



4:30

マックレム加中銀総裁、ロジャース加中銀上級副総裁、下院常任委員会出席





米主要企業決算

ファイザー、マクドナルド、ペイパル、VISA、アルファベット、AMD、スナップ



※予定は変更されることがあります。

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