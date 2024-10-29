小原紅早生（香川県提供）

　香川県特産の赤いミカン「小原紅早生」の認知度を向上しようと、11月30日、坂出市で産地体験交流会が開かれます。香川県が参加者を募集しています。

　小原紅早生は1993年10月に登録された香川県のオリジナル品種です。国内で栽培されている約100品種の中で、果実の皮の色が最も赤いミカンといわれ、別名「金時ミカン」と呼ばれています。

　香川県では小学生と保護者を対象に、収穫体験や食べ比べ、ワークショップなどの産地体験交流会を開催し、参加者を募集します。
　11月30日（土）午前9時半～正午、JA香川県坂出みかん共撰場が集合場所です。定員は15組（30人）、参加費は1組2000円です。応募者多数の場合は抽選で参加者を決めます。締め切りは11月19日（火）で、22日（金）にメールで通知します。

　郵便番号、住所、氏名（保護者・小学生）、電話番号、メールアドレス、使用SNSを記入し、香川県電子申請・届出システム、ハガキ、またはメールで申し込みます。

　事務局は、香川県農政水産部農業生産流通課農作物ブランド推進グループ、電話087‐832-3417。e-mail：seiryu@pref.kagawa.lg.jp　です。