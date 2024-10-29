【ファンタジーS予想オッズ】カワキタマナレアが予想1番人気
11月2日に京都競馬場で行われる、第29回ファンタジーステークス(2歳・牝・GIII・芝1400m)に17頭が登録。競馬ファンの予想などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによる予想オッズは29日時点で以下のようになっている。
非凡な末脚で無傷2連勝中のカワキタマナレア(牝2、栗東・杉山佳明厩舎)が単勝4.2倍で1番人気に推されており、中京芝1600mの新馬戦で強い勝ちっぷりだったゴージャス(牝2、栗東・四位洋文厩舎)、同条件のりんどう賞を勝ったヴーレヴー(牝2、栗東・武幸四郎厩舎)と続いている。
左から人気、馬名、予想オッズ
01 カワキタマナレア 4.2
02 ゴージャス 4.7
03 ヴーレヴー 5.5
04 ダンツエラン 11.8
05 スリールミニョン 12.6
06 カルプスペルシュ 15.5
07 ラヴェンデル 15.6
08 ウォーターエアリー 17.2
09 ウォーターガーベラ 20.7
10 モズナナスター 23.6
11 キャッスルレイク 26.9
12 ロヴィーサ 30.9
13 ハイファイスピード 32.3
14 ベルビースタローン 42.3
15 ニシノクードクール 42.7
16 タマモティーカップ 57.5
17 オイランブチ 92.6