¶¯Åð¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡ÈÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÇä¤ì¤º¤Ë¡×¥Õ¥¡¥ó¸ì¤ëÁÇ´é
¡¡¡Ö·î¤ÎµëÎÁ¤Ï6Ëü±ßÄøÅÙ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¡£¶¯Åð¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¸µÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤¬ÃË¤ÎÄ¾Á°¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÇä¤ì¤º¤Ë¡×¥Õ¥¡¥ó¸ì¤ëÁÇ´é
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Í§Ã£¤â¡Êµ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤È¡ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¢¤Î»Ò¡¢Êá¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤¢¤Þ¤êÏª½Ð¤»¤º¡¢¾®¤µ¤¤²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä°®¼ê²ñ¤ò¹Ô¤¦¡ÈÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿ÃË¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢½ù¡¹¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È±¤ò¹õ¤¯À÷¤á¤¿ÃË¤ÏÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ç¸ø³«¼êÇÛ¤µ¤ì¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝÅÄÎ¦ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¡£Á°¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¸«¤ÆÌä¤¤³Ý¤±¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»¿Í¤Î½÷À¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤È¤ß¤Æ·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ±µéÀ¸
¡ÖÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤°¤é¤¤¤«¤é¤¢¤«È´¤±¤¿¡£·ë¹½¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÏÌÀ¤ë¤¯Í§Ã£¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¡Ä¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ±µéÀ¸
¡ÖÈó¹ÔÅª¤Ê¹ÔÆ°¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥ì¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¡£Æ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤¤¤¸¤Ã¤¿¤é¤¹¤°·ù¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤éÏª¹ü¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¢£·î6Ëü±ß¡©¡ÈÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ëÃË¡É¤Î¼ÂÂÖ
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡Ö¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£³ä¤È¥·¥Ó¥¢¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£·ëÀ®¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç»öÌ³½ê¤Ç2ÈÖÌÜ¤Î¡ÈÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡É¡×
¡¡ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö100¤«¤é300Ëü±ß½Ð¤¹½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µëÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ÎµëÎÁ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ê·î¡Ë6Ëü±ß¤È¤«¡×
¡¡¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê¶¥Áè¼Ò²ñ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ä¤·³è»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡¡º´¡¹ÌÚ¥Á¥ï¥ï¤µ¤ó
¡Ö¾®¤µ¤Ê¡ÈÈ¢¡É¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ò¼çÀï¾ì¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£¼«Ê¬¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÒ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤È»÷ÄÌ¤Ã¤¿»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¡¡µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Î¤¢¤ëÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î²á¹ó¤Ê¶¥Áè¼Ò²ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¡Ê¼Ì¿¿¡Ë1Ëç1000±ß¤Ç1Ê¬´Ö¡Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ·ô¡£½Ð¤»¤Ð½Ð¤¹Ê¬ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£6Ëü±ß¤Ç1»þ´ÖÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤é100¤«¤é300Ëü±ß½Ð¤¹½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µëÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ÎµëÎÁ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ê·î¤Ë¡Ë6Ëü±ß¤È¤«¡£¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤¡×
¡¡ßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤Î¤Ê¤«¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Îµ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö1Ç¯È¾¤°¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÆÃÅµ²ñ¾ì¤Ç¥ª¥¿¥¯¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃ¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤À¤±¤Ï¤º¤Ã¤È¥ª¥¿¥¯¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë5¿Í¤Î¥ª¥¿¥¯¤¬¤¤¤Æ¤âµ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï1¿Í¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¿Æ¿È¤Ë¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿»Ñ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö1¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±¤¸¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤ª¶â¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÇÉé¤±¤ÆÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Èµ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¤Á¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¡Ø¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¡£¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Æ¿È¤ËÊ¹¤¤¤Æ°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤Þ¤êÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡×
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢Î¢Êý¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î»Å»ö¤Ç»öÌ³½ê¤Î±é¼Ô¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê²Ô¤²¤ë°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¶âÁ¬Åª¤Ë¡Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×
¡¡¤½¤ÎÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Çµï¾ì½ê¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÇä¤ì¤º¤Ë¡×¥Õ¥¡¥ó¸ì¤ëÁÇ´é
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Í§Ã£¤â¡Êµ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤È¡ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¢¤Î»Ò¡¢Êá¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤¢¤Þ¤êÏª½Ð¤»¤º¡¢¾®¤µ¤¤²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä°®¼ê²ñ¤ò¹Ô¤¦¡ÈÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿ÃË¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢½ù¡¹¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤Ë²¡¤·Æþ¤ê¡¢½»¿Í¤Î½÷À¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤È¤ß¤Æ·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ±µéÀ¸
¡ÖÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤°¤é¤¤¤«¤é¤¢¤«È´¤±¤¿¡£·ë¹½¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÏÌÀ¤ë¤¯Í§Ã£¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¡Ä¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ±µéÀ¸
¡ÖÈó¹ÔÅª¤Ê¹ÔÆ°¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥ì¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¡£Æ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤¤¤¸¤Ã¤¿¤é¤¹¤°·ù¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤éÏª¹ü¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¢£·î6Ëü±ß¡©¡ÈÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ëÃË¡É¤Î¼ÂÂÖ
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡Ö¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£³ä¤È¥·¥Ó¥¢¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£·ëÀ®¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç»öÌ³½ê¤Ç2ÈÖÌÜ¤Î¡ÈÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡É¡×
¡¡ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö100¤«¤é300Ëü±ß½Ð¤¹½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µëÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ÎµëÎÁ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ê·î¡Ë6Ëü±ß¤È¤«¡×
¡¡¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤Ê¶¥Áè¼Ò²ñ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ä¤·³è»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡¡º´¡¹ÌÚ¥Á¥ï¥ï¤µ¤ó
¡Ö¾®¤µ¤Ê¡ÈÈ¢¡É¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ò¼çÀï¾ì¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£¼«Ê¬¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÒ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤È»÷ÄÌ¤Ã¤¿»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¡¡µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Î¤¢¤ëÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î²á¹ó¤Ê¶¥Áè¼Ò²ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö¡Ê¼Ì¿¿¡Ë1Ëç1000±ß¤Ç1Ê¬´Ö¡Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ·ô¡£½Ð¤»¤Ð½Ð¤¹Ê¬ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£6Ëü±ß¤Ç1»þ´ÖÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤é100¤«¤é300Ëü±ß½Ð¤¹½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬µëÎÁ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤ÎµëÎÁ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ê·î¤Ë¡Ë6Ëü±ß¤È¤«¡£¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¤¡×
¡¡ßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤Î¤Ê¤«¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Îµ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö1Ç¯È¾¤°¤é¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äÆÃÅµ²ñ¾ì¤Ç¥ª¥¿¥¯¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃ¤¹¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤À¤±¤Ï¤º¤Ã¤È¥ª¥¿¥¯¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë5¿Í¤Î¥ª¥¿¥¯¤¬¤¤¤Æ¤âµ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï1¿Í¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¿Æ¿È¤Ë¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿»Ñ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Õ¥¡¥ó
¡Ö1¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±¤¸¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤ª¶â¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÇÉé¤±¤ÆÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Èµ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¤Á¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¡Ø¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¡£¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Æ¿È¤ËÊ¹¤¤¤Æ°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤Þ¤êÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡×
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢Î¢Êý¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë¿Í
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î»Å»ö¤Ç»öÌ³½ê¤Î±é¼Ô¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê²Ô¤²¤ë°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¶âÁ¬Åª¤Ë¡Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×
¡¡¤½¤ÎÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Çµï¾ì½ê¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝÅÄÍÆµ¿¼Ô¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£