たんぱく質や鉄など栄養素がたっぷり入った、コーンポタージュが登場！

食と環境の総合商社「J&A商事」と健康食品のOEM製造・企画・卸売業の「TASKi」は、2社共同で、たんぱく質や鉄分など、健康美容を支える栄養素がたっぷり含まれた「DELI TO PLUS(デリトプラス) 栄養たっぷり!コーンポタージュ」を、一部トライアル店舗で発売した。

また、楽天市場・Amazonでも購入できる。

DELI TO PLUSについて

忙しい日々の中、仕事や家庭、そして自分自身の健康管理に取り組む人々にとって、バランスの取れた栄養は欠かせない。「DELI TO PLUS」は、人々の健康維持をおいしさと手軽さでサポート。たんぱく質や鉄分などの栄養素を豊富に含んだスープなどの手軽な食品を毎日の食事にプラスするだけで、無理なく簡単に必要な栄養を摂取することができる。

栄養補給がただの義務になってしまうことが「もったいない」と考えるJ&A商事とTASKiの願いは、せっかく栄養を摂取するのだから、おいしくて、手軽で、楽しみになる「食事」として楽しめる栄養補給となること。日々のトレーニングや健康管理を大切にしながらも、食事の時間を楽しみたい、そんな欲張りなライフスタイルを実現するために生まれたのが「DELI TO PLUS」だ。

「健康を大切にしながらも、食の楽しみは妥協しない」。日常の食事をもっと手軽に、もっと美味しくアップグレードし続け、「忙しい毎日でも、簡単に栄養を補給し、日々をより豊かで充実したものにする」。それが「DELI TO PLUS」が目指す未来だという。

栄養たっぷりのスープを味わおう



今回、発売された「DELI TO PLUS 栄養たっぷり!コーンポタージュ」について紹介しよう。

現代の日本人が抱えているといわれる健康・美容トラブル。そのトラブルの要因の一端となっているのが「タンパク質不足」だという。

1日に必要なタンパク質は、成人女性で50g以上、成人男性だと65g以上と言われているそうだが、食品換算すると、鳥のもも肉500g、卵12個、納豆8パックなど、とても接種できる量ではない。

そんな忙しい日々の生活で不足しがちなタンパク質を補うため、「DELI TO PLUS 栄養たっぷり!コーンポタージュ」が誕生。毎日のタンパク質を補えるよう、スープ1杯(20g)に11gものタンパク質が溶け込んでいる。また、毎日続けられるように、味にこだわりスイートコーンパウダーは北海道産を使用し、濃厚でおいしいスープに仕上げた。



タンパク質のほかに、乳酸菌、コラーゲン、ビタミン、ミネラルといった栄養素もしっかり入っている。忙しいときでも内側から健康をサポート。バランスのとれた栄養成分がトータルケアが期待できるとしている。また、持ち運び便利な個包タイプのため、自宅でもオフィスでも好きな時に飲むことができる。

販売場所をチェック



「DELI TO PLUS 栄養たっぷり!コーンポタージュ」は、100g(20g×5袋入り)で1,296円(税込)。1杯あたり260円だ。トライアルの郡山八山田店/宇都宮店/八千代店/伊勢崎中央店/上里店/善通寺店/大府店/新宮店/大津店/上熊本店のほか、楽天市場・Amazonで購入できる。

この機会に、「DELI TO PLUS 栄養たっぷり!コーンポタージュ」を日々の食事に取り入れてみては。

DELI TO PLUS詳細:https://delitoplus.com

DELI TO PLUS 栄養たっぷり!コーンポタージュ詳細:https://delitoplus.com/item/item-30

トライアル公式HP:https://www.trial-net.co.jp

(ソルトピーチ)