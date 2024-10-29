µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢Ä¶¥ß¥Ë¤Î¡È¤ê¤ó¤«¾æ¡É¤«¤éÄ¹¤¹¤®¤ëÈþµÓÈäÏª¡ª ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËµÓ¥¥ì¥¤¡×
¥â¥Ç¥ë¤Îµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤µ¤ó¤Ï10·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþµÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢Ä¹¤¹¤®¤ëÈþµÓ¤òÈäÏª¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÎÖ²Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¡ÖËÜÅö¤ËµÓ¥¥ì¥¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Öµ×´ÖÅÄ¤µ¤óÂÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ·»È¤«¡×¡Ö¤ê¤ó¤«¾æ¹¥¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢Ä¹¤¹¤®¤ëÈþµÓ¤òÈäÏª¡Û
¡Ö¤ê¤ó¤«¾æ¹¥¤¡×µ×´ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î°áÁõ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÄ¹¤¤ÈþµÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¶á¤ÎÅê¹Æ¡¢¤ê¤ó¤«¾æÎ¨¹â¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥Ë¾æ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÉÑ繫¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö#¤ê¤ó¤«¾æ ¤ÎÆü¡×16Æü¤Ë¤â¡Ö¥±¡¼¥¹¤Ë¤Á¤¤¤«¤ï¤Á¤ã¤ó¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡#¤ê¤ó¤«¾æ ¤ÎÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿µ×´ÖÅÄ¤µ¤ó¡£¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)