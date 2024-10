Borisが2025年1月29日、東京・渋谷CLUB QUATTROにてワンマン<Amplifier Worship Service in Tokyo>を行うことを発表した。本ライブでは、現在敢行している<1stアルバム『Amplifier Worship』リリース25周年USツアー>の演目を披露するとのことだ。USツアーは、アメリカで6週間33公演を敢行中であり、フルバックラインのDrone Set仕様+ツインドラムの特別編成で行われているのだが、すでにアメリカ各地で驚嘆と称賛の声を持って迎えられている。

ライブ情報



◆<Fangsanalsatan Vol.24 ”パワーバイオレンスの新しい夜明け “Boris & Fuck on the Beach合同リリースParty Split with Skiplife (from Czech)>日程:2024年11月25日(月)新代田FEVER出演:Boris、Fuck on the Beach、Skiplife(from Czech)、Smash Your Face、ド・ロドロシテルチケット:2000円+1ドリンク代Zaiko:https://borisheavyrocks.zaiko.io/item/366707e+:https://eplus.jp/sf/detail/4179560001-P0030001LAWSONチケット:(Lコード / 72519)https://l-tike.com/concert/チケットぴあ:(Pコード / 280-838 https://t.pia.jp/music/◆<清春 x Boris “HEAVY ROCK BREAKFAST JAPAN TOUR 2024”>日程:2024年11月30日(土)神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI OPEN18:00 / START18:3012月1日(日) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI OPEN17:00 / START17:3012月4日(水)大阪・梅田Shangri-La OPEN18:00 / START18:30チケット:スタンディング \9,000 (税込 / ドリンク代別 / 整理番号付き)Zaiko:https://borisheavyrocks.zaiko.io/ローソンチケット:https://l-tike.com/kiyoharu/