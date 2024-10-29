Boris、東京ワンマンは＜『Amplifier Worship』リリース25周年USツアー＞の演目を披露
Borisが2025年1月29日、東京・渋谷CLUB QUATTROにてワンマン＜Amplifier Worship Service in Tokyo＞を行うことを発表した。本ライブでは、現在敢行している＜1stアルバム『Amplifier Worship』リリース25周年USツアー＞の演目を披露するとのことだ。
USツアーは、アメリカで6週間33公演を敢行中であり、フルバックラインのDrone Set仕様＋ツインドラムの特別編成で行われているのだが、すでにアメリカ各地で驚嘆と称賛の声を持って迎えられている。
Drone Metalの始祖として、その出発点となった『Amplifier Worship』の全曲披露。東京公演では、USツアーで連夜アップデート、ビルドアップを経た新たな到達点を見せてくれるはずだ。また、帰国後には新代田Feverでの自主企画＜Fangsanalsatan＞の開催、清春との国内ツアーもアナウンスされているので、そちらもチェックして欲しい。
Boris ＜Amplifier Worship Service in Tokyo＞
会場：東京・渋谷CLUB QUATTRO
OPEN / 19:00 START / 20:00
［チケット］
・Zaiko先行前売り：\4,000+1ドリンク代
11月2日（土）12:00 〜 11月9日（土）23:59
https://borisheavyrocks.zaiko.io/item/367547
※チケットの購入には、Zaikoアカウントの登録（無料）が必要
・一般前売り：\4,000+1ドリンク代
11月23日（土）12:00〜
Zaiko：https://borisheavyrocks.zaiko.io/item/367547
e+：https://eplus.jp/boris/
・当日券：\4,800+1ドリンク代
［入場順］
1.Zaiko先行チケット
2.Zaiko、e+一般チケット
3.当日券
ライブ情報
Boris & Fuck on the Beach合同リリースParty Split with Skiplife （from Czech）＞
日程：2024年11月25日（月）新代田FEVER
出演：Boris、Fuck on the Beach、Skiplife（from Czech）、Smash Your Face、ド・ロドロシテル
チケット：2000円＋1ドリンク代
Zaiko：https://borisheavyrocks.zaiko.io/item/366707
e+：https://eplus.jp/sf/detail/4179560001-P0030001
LAWSONチケット：（Lコード / 72519）https://l-tike.com/concert/
チケットぴあ：（Pコード / 280-838 https://t.pia.jp/music/
◆＜清春 x Boris “HEAVY ROCK BREAKFAST JAPAN TOUR 2024”＞
日程：
2024年
11月30日（土）神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI OPEN18:00 / START18:30
12月1日（日） 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI OPEN17:00 / START17:30
12月4日（水）大阪・梅田Shangri-La OPEN18:00 / START18:30
チケット：スタンディング \9,000 （税込 / ドリンク代別 / 整理番号付き）
Zaiko：https://borisheavyrocks.zaiko.io/
ローソンチケット：https://l-tike.com/kiyoharu/
関連リンク
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