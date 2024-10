2019年2月11日ソロデビュー曲「冬の花」配信開始から約5年。数々のオリジナル楽曲、様々なコラボやカバー楽曲のリリース、そして精力的なライブ活動を続けてきた宮本浩次が12月4日、CDシングル化「冬の花」、3年ぶりの新曲「close your eyes」といった2枚のシングルを同時リリースする。ソロデビュー曲「冬の花」は、配信のみでリリースされていた「Woman “Wの悲劇”より」をカップリングに加え、宮本浩次のソロ活動が凝縮された作品だ。初回限定盤には、最新撮り下ろし写真を使用したフォトブックが封入。さらに7インチアナログレコードでの発売も決定した。

■3年ぶり新曲「close your eyes」



2024年12月4日(水)発売【CD】UMCK-5770 ¥1,200+税▼CD収録曲1. close your eyes2. 哀愁につつまれて3. close your eyes(Live from 北とぴあ)4. close your eyes(Instrumental)5. 哀愁につつまれて(Instrumental)※TBS系『news23』エンディングテーマ