中村獅童＆諏訪部順一登壇！映画『ヴェノム：ザ・ラストダンス』ジャパンプレミア

強靭で真っ黒な肉体と鋭い牙、長く伸びる真っ赤な舌で人を喰らう<最も残虐な悪>であり、マーベルコミックではスパイダーマン最大の宿敵となるダークヒーロー「ヴェノム」

最終章となるシリーズ第3弾が2024年11月1日より全国公開!

2024年10月29日、映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』豪華吹替声優&スペシャルゲスト登壇ジャパンプレミアが行われました。

映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』豪華吹替声優&スペシャルゲスト登壇ジャパンプレミア

開催日:2024年10月29日

の豪華吹替声優&スペシャルゲストを招いてのジャパンプレミアイベントを開催!

第1作目からヴェノムの声を演じる中村獅童さんがこれが最後となるヴェノムスーツ着用で、

ヴェノムの相棒であるエディ・ブロックの声を、こちらも第1作目から演じている諏訪部順一さんが登場。

トム・ハーディさんが一人二役を演じている一方で、日本語吹き替え版は中村獅童さんと諏訪部順一さんがタッグを組んでヴェノムとエディを演じます。

中村獅童さんも諏訪部順一さんも、「これで最後になるのはさみしいね」「ヴェノムは最初は凶暴なだけだったのにいまではすっかり相棒ですからね」と声を合わせつつ、「歌舞伎界の間でもヴェノムのラストに期待が高まってますよ!」と明かします。

さらにスペシャルゲストとして、大のアメコミ好きを公言している霜降り明星せいやさんと、

アメコミ作品初体験ながら、ヴェノムの1作目『ヴェノム』、2作目『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』で、ヴェノムファンになったというゆうちゃみさんがヴェノムの赤い舌をモチーフにした赤いドレスで登壇しました。

マーベルの大ファンというせいやさん。

「ヴェノム単体としての人気もありますね!どんどん人間味が出てきて、かわいらしいんですよ。エディとの掛け合いがお笑いコンビのようで見ているとまるで粗品みたいに見えてきますね」

ゆうちゃみさんは、「怖い映画が苦手で見ていなかったんですが、友達に「ヴェノムは怖いんじゃなくてかわいい」と聞いたので見てみたらとてもかわいくて好きになっちゃいました!」とお二人とも最新作への期待をあらわにしました。

イベントの最後には、中村獅童さん、諏訪部順一さんお二人あわせて「We are Venom」コール!

諏訪部順一さんから

「このあといよいよご覧いただくことになります。良い感想はSNSで広げていただければと思います。

最後までごゆっくりとお楽しみください。」

中村獅童さんからは

「いい作品になっていると思いますし、みなさんの期待値に見合う作品だと思います。ありがとうございます。」

とメッセージが送られ、イベントは幕を下ろしました。

映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』作品概要

タイトル:『ヴェノム:ザ・ラストダンス』(原題:Venom: The Last Dance)

US公開:2024年10月25日予定

日本公開日:10月25日(金)26日(土)27日(日)先行上映(※一部ラージフォーマットにて。詳細は後日発表)

11月1日(金)全国公開

Filmed for IMAX/Dolby Cinema/Dolby Atmos/ScreenX with Dolby Atmos(全て字幕版のみ)

2D/MX4D/4DX/ULTRA 4DX/ScreenX(字幕版/日本語吹替版)

監督・脚本:ケリー・マーセル(『ヴェノム』『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』脚本)

原案:トム・ハーディ&ケリー・マーセル

プロデューサー:アヴィ・アラド、マット・トルマック、エイミー・パスカル、ケリー・マーセル、トム・ハーディ、ハッチ・パーカー

出演:トム・ハーディ、キウェテル・イジョフォー、ジュノー・テンプル、リス・エヴァンス、ペギー・ルー、アラナ・ユーバック、スティーヴン・グレアム

<俺たち2人>でいることが、世界を破滅に導く――

ヴェノムに隠された秘密を知るシンビオートの<神>ヌルが、2人を分かつ最大最凶の敵として登場!

シリーズ最大スケールで描かれる2人の決死の逃亡劇と、ヴェノムの秘密を狙って容赦なく立ちはだかる最強シンビオートとの壮絶な戦い。

「あいつは相棒なんだ」

「エディ、最期まで一緒だ」

あたり一面が火の海と化すほどのラストの死闘の末に、<俺たち>2人が迎える最終章(ラストダンス)――

最終章となるシリーズ第3弾!

映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』は、2024年11月1日全国公開です。

