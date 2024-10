【モデルプレス=2024/10/29】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)が、「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(10月12日開催/@西日本総合展示場新館/以下、「TGC北九州2024」)に初出演。モデルプレスでは、ステージ後にインタビューを実施し、「TGC北九州2024」に出演した感想や今年大ブレイクを果たした彼女たちの「前向きな気持ちになれた出来事」を聞いた。

◆FRUITS ZIPPER「TGC北九州2024」で全力パフォーマンス

◆FRUITS ZIPPER、北九州でメンバーとの過ごし方明かす

◆FRUITS ZIPPER、KAWAII発掘プロジェクトに期待

◆FRUITS ZIPPER「今年前向きな気持ちになれた出来事」

◆FRUITS ZIPPERプロフィール

福岡出身の月足天音(つきあし・あまね/24)をはじめ、鎮西寿々歌(ちんぜい・すずか/25)、櫻井優衣(さくらい・ゆい/24)、仲川瑠夏(なかがわるな/27)、真中まな(まなか・まな/25)、松本かれん(まつもと・かれん/22)、早瀬ノエル(はやせ・のえる/20)の7人で活動しているFRUITS ZIPPER。今年2024年5月18〜19日に日本武道館でのライブを成功させ、8月3日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」に出演。YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開されているデビュー曲にして彼女たちの代表曲となった「わたしの一番可愛いところ」歌唱動画は1000万再生を突破した(2024年10月24日現在)。2025年6月3日にはさいたまスーパーアリーナでのワンマンライブが控えるなど躍進を続けている。「TGC北九州2024」では、「NEW KAWAII」、「わたしの一番可愛いところ」を全力パフォーマンス。月足が福岡出身であることから、グループで地元に凱旋となった。また、FRUITS ZIPPERが所属するカルチャープロダクション・アソビシステムと「東京ガールズコレクション」を企画・制作するW TOKYOがタッグを組み、世界へ羽ばたくことのできるアイドルを九州エリアから発掘し、育成する「ASOBISYSTEM × TGC KAWAII LAB. AUDITION 2024」の開催と月足がアンバサダーに就任することが発表された。― 「TGC北九州2024」に初出演した感想をお願いします。月足:地元の福岡でFRUITS ZIPPERとして出演できることはすごく嬉しいです!グループで北九州に来るのも今回が初めてなので、北九州の皆さんにFRUITS ZIPPERを知ってもらえたらいいなと思います。鎮西:プライベートでは来たことがあったのですが、こうしてライブをして、現地のお客さんや集まってくれているふるっぱー(ファンの愛称)のみなさんとコミュニケーションを取るのは初めてだったので、すごくみんな可愛くして来てくれて嬉しかったです。― 今回、FRUITS ZIPPERさんとして「TGC北九州2024」に初出演となりましたが、イベント出演以外の過ごし方について教えてください。仲川:はいっ!前日の夜中に北九州に着いたのですが、ご飯が食べたくて…すごく罪深い焦がしニンニクのラーメンを食べました。めっちゃ美味しかったです。スタッフさんが連れていってくれた「力ラーメン」に行きました。鎮西:ふぐ食べたいです!松本:食べたーい!鎮西:噂によると今日の夜食べられるかもと聞きました!松本:さっきケータリングで食べました。美味しかったです!もしかしたら初めて食べたかも!早瀬:やっぱりラーメンが有名なので、昨日寝ちゃって行けなかったから本場の九州のラーメンを食べたいです。― 今回「ASOBISYSTEM × TGC KAWAII LAB. AUDITION 2024」の開催が発表となりましたが、どのような人物に来て欲しいですか?真中:ここにいるメンバーはみんな楽しみながらお仕事をすることが根底にあると思っているので、どんなことも一緒に楽しめるような子たちが集まってくれたらいいなと思っています。ポジティブで、キラキラ、ワクワクした気持ちを持ってオーディションを受けてくれたら嬉しいです!― 妹分のアイドルグループといえば、CUTIE STREETさんなどもいらっしゃいますが、来て欲しい子のイメージなどはありますか?月足:可愛い子が入ってきてくれたら目の保養になると思うので、すごく楽しみにしています!― CUTIE STREET・川本笑瑠さんに月足さんがかなり首ったけのようで…櫻井さんが嫉妬されているようですね?櫻井:(笑)。(月足が)ずっと私を推してくれていたみたいなんですけど…ねー?月足:優衣ちゃんは本当に可愛いから!可愛い子が大好きなので、推しが増えたらいいなと思います(笑)!櫻井:最近こうして笑いながらこのような話をする機会が増えたんですけど、そしたら私のことを褒めてくれる回数が増えました(笑)。― 大ブレイクを果たした1年だったと思いますが、今年前向きな気持ちになれた出来事トップ3を教えてください。月足:埼玉スーパーアリーナ!松本:武道館2Days!真中:いっぱいあるな〜。ロッキンも楽しかったし…。仲川:あ!ロッキン!楽しかった!真中:「THE FIRST TAKE」も。あとは、前向きな曲が増えたとか…選べない〜。仲川:じゃあトップ3じゃなくて、「今年前向きな気持ちになれた出来事5つ」にしましょう(笑)!月足:大きな音楽番組に呼んでいただけるようになったこと、「THE FIRST TAKE」に出演できたこと、大型フェスに出演できてトリを飾ったこと、武道館2Daysが満員で成功したこと、さいたまスーパーアリーナでの公演ができたことです!すべて嬉しくて前向きな気持ちになれました!― 貴重なお話をありがとうございました!(modelpress編集部)FRUITS ZIPPERは2022年2月にお披露目。同年4月にデジタルリリースされた「わたしの一番かわいいところ」は、そのキャッチーなメロディや振付からSNSを中心に話題を呼び、TikTok総再生回数は15億回超え、MVの再生回数も2300万回を超えている。日本のみならず世界中で人気を誇り、タイ、台湾などでも海外公演を成功させた。また、2023年の「第65回日本レコード大賞」にて最優秀新人賞を受賞。現在、ジャパンツアー「FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS」を開催中。【Not Sponsored 記事】